Issa Kaboré « est un guerrier, il n’a peur de rien » (Hubert Velud)

Le sélectionneur des Etalons Hubert Velud s’est prononcé dans les colonnes du journal La Provence à propos de l’arrière-droit Issa Kaboré. Après avoir dirigé l’ancien pensionnaire du centre Noaga Ouédraogo et de Rahimo FC, il s’est montré admiratif.

Hubert Velud a eu l’occasion de voir évoluer Issa Kaboré lors de la victoire (2-0) contre le Cap Vert et l’Ouganda (1-3). Interrogé, le nouveau sélectionneur s’est montré élogieux. « Mentalement, c’est un guerrier, il n’a peur de rien. Au premier rassemblement en sélection, il avait une blessure à la cheville et j’ai pu l’utiliser sans problème, il était prêt à donner son corps et son sang pour le Pays. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c’est ce qu’il faut à Marseille », a jugé Hubert Vélud.

Le Burkinabè est sur le point de signer un contrat avec l’Olympique de Marseille ce mardi 16 août 2022. Hubert Velud est convaincu. L’Olympique de Marseille convient au Burkinabè, nommé meilleur jeune à la CAN 2021 au Cameroun.

« Vu son âge, il va encore progresser, non seulement au contact de Clauss, mais grâce au contexte général de l’OM. Par-là, j’entends la structure du club, le staff technique, ça va lui faire passer un palier », a ajouté Hubert Velud. Propriété de Manchester City, Issa Kaboré devrait être prêté pour une saison avec option d’achat.

