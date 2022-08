Création et classement des corridors écologiques Pô-Nazinga et du Nazinon: Les acteurs finalisent les avant-projets de lois

Création et classement des corridors écologiques Pô-Nazinga et du Nazinon: Les acteurs finalisent les avant-projets de lois

La Ministre de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEEA) Dr Maminata TRAORE/ COULIBALY a présidé ce mardi 16 août 2022 l’atelier de finalisation des avant-projets de lois portant création et classement des corridors écologiques Pô-Nazinga et du Nazinon.

La suite après cette publicité

En 2019 un groupe de plaidoyer a tenté de relancer le processus de classement du corridor reliant le parc national de Pô dit Kaboré Tambi (PNKT) à la forêt classée/ Ranch de gibier de Nazinga et du corridor reliant le PNKT à la Red Volta Valley au Ghana.

Par la suite, un comité technique de travail a été mis en place et permis d’élaborer deux avant-projets de lois en vue de donner un régime juridique approprié aux deux corridors. Face à la pression anthropique autour du complexe PONASI, Dr Maminata TRAORÉ/COULIBALY pense qu’il est urgent que des mesures juridiques et foncières soient prises pour sécuriser ces deux corridors.

La Ministre en charge de l’Environnement se réjouit de voir que la certification des données cartographiques par l’Institut géographique du Burkina (IGB) soit une réalité. Cette action a été possible grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

L’atelier de ce mardi 16 Août vise à mieux prendre en compte les conclusions des travaux des experts de l’IGB et actualiser les avant-projets de lois. A l’occasion, la Ministre Dr Maminata TRAORE/ COULIBALY a remercié l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) pour son appui constant au Gouvernement dans ses efforts pour la conservation de nos aires protégées.

Quant au Chef de programme de l’UICN au Burkina Faso Jacques SOMDA, il a réitéré l’engagement de son institution auprès du Gouvernement Burkinabè pour un développement durable à l’horizon 2030.

Trois jours durant, le comité technique de travail va examiner le projet de loi portant création et classement du corridor écologique Pô-Nazinga. A cet effet, Dr Maminata TRAORE/ COULIBALY a exhorté les membres du comité a apporté leurs contributions à l’amélioration de la qualité des différents documents à examiner.

Source : DCRP / MEEEA

Écouter l’article

publicite