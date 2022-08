L’Association « Jean Yves Denis pour vaincre l’ignorance » prévoit scolariser 75 enfants orphelins et démunis en 2022-2023

L’Association « Jean Yves Denis pour vaincre l’ignorance » a célébré l’excellence ce samedi 27 août 2022 à Ouagadougou. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle faisant office d’une Assemblée générale, qui a également vu la remise de vivres aux élèves parrainés par l’association ainsi qu’à leurs parents.

La suite après cette publicité

Les enfants parrainés de l’Association Jean Yves Denis pour vaincre l’ignorance, pour avoir été admis aux examens du CEPE, du BEPC ou du BAC 2022 ont reçu chacun, de la part de l’association, un kit scolaire composé d’un sac à dos et de fournitures scolaires. A cela, il a été ajouté un sac de riz de 50 Kg.

Les élèves des classes intermédiaires, qui se sont distingués avec de bonnes moyennes en fin d’année scolaire, ont également eu droit aux mêmes présents. Aussi chaque parent d’enfants parrainés par l’association est-il reparti avec un sac de riz de 50 Kg.

Ce sont en tout, des dires de la présidente de l’association, Thérèse Ilboudo, des kits scolaires d’une valeur de 200 000 F CFA et quatre (04) tonnes de riz, estimées à 1 760 000 F CFA, qui ont été distribués pour féliciter les meilleurs et soutenir les parents des enfants en cette période de crise alimentaire.

8 300 000 F CFA dépensés en 2022

A cette cérémonie de récompenses et de solidarité, il a été couplé l’Assemblée générale (AG) de l’association. Selon la présidente Thérèse Ilboudo, l’association a parrainé plus de 70 enfants en cette année 2022. Le bilan financier qu’elle a alors dressé fait état de 4 800 000 F CFA, en termes de frais de scolarité des enfants parrainés ; de 3 500 000 F CFA, en termes de kits scolaires pour tous les enfants ; de 2 500 000 F CFA, en termes de frais médicaux des enfants parrainés ; de 1 850 000 F CFA, en termes d’achat de vivre pour les fêtes de fin d’année et de 350 000 F CFA, en termes de cours de soutiens des candidats aux examens. Soit au total, une dépense de 8 300 000 F CFA.

« 08 succès au CEP contre seulement 2 échecs soit 80% de succès ; 02 succès au BAC contre 1 échec soit 70% de succès et des résultats moins satisfaisants au BEPC avec 03 succès contre 07 échecs soit 35% de succès. Concernant les classes de passage, on note en moyenne plus de 80% d’enfants admis en classe supérieure », a présenté la présidente comme étant le bilan de l’année scolaire 2022.

Pour la rentrée scolaire à venir, l’association a fait savoir son vœu de poursuivre davantage le parrainage et l’accompagnement des enfants. « En termes de prévision pour l’année scolaire 2022-2023, on a plus de 75 enfants qui seront pris en charge pour leur scolarité estimée à environ 5 000 000 F CFA ; l’acquisition de vivres pour soutenir les parents des enfants en fin d’année ; la prise en charge des frais médicaux de tout genre des enfants et la prise en charge des cours de soutien des élèves en classes d’examen », a dévoilé maman Thérèse Ilboudo.

« Ce que j’ai vu est appréciable »

La marraine de la cérémonie, la Directrice générale de l’accès à l’éducation formelle, Rasmata Ouédraogo, a salué l’œuvre de l’association. « Ce que j’ai vu est appréciable, et nous allons rendre compte à notre hiérarchie que cette association existe et elle œuvre. Nous allons désormais chercher à mieux la connaitre pour apporter notre contribution pour le rayonnement de l’association », a-t-elle indiqué, avant d’inviter les parents à davantage s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants.

Sanata Zogona, étudiante en Licence 2, au nom des enfants bénéficiaires du parrainage de l’association, a témoigné leur gratitude et leurs remerciements. L’association, apolitique et à but social, œuvre pour la scolarisation des orphelins et des enfants démunis, pour la prise en charge de leur santé et de leur alimentation.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite