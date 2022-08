Burkina Faso : Naissance d’un nouveau parti politique

C’est à l’issue d’une assemblée générale constitutive tenue ce 27 août 2022 à Ouagadougou que le parti « Les démocrates » est né.

La suite après cette publicité

Dr Smaïla Ouédraogo, ancien ministre de la santé et aussi de la transition écologique et de l’environnement (ex militant du MPP), Zalissa Koumaré, ex-militante du NTD et Directrice générale du Centre de contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA) sont, entre autres, à la tête de ce parti.

Le bureau est composé de 53 membres, avec comme président Smaïla Ouédraogo. Le 1er vice-président chargé de l’orientation politique est Yaméogo Urbain.

« Bâtir un Burkina Faso nouveau, construire une société de paix », sont entre autres les objectifs que s’est assigné le parti « Les démocrates ». Ses responsables ont fait savoir au cours de cette Assemblée constitutive que l’idéologie du parti est « le socialisme pragmatique endogène inspiré du Sankarisme ».

« Liberté et progrès », est la devise du tout nouveau parti.

Écouter l’article

publicite