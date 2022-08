Lutte contre le terrorisme : La CASCA-BF fait parler son cœur à Ouahigouya et invite tous les Burkinabè à soutenir l’effort de guerre

La coalition des associations solidaires des commerçants et artisans du Burkina Faso (CASCA-BF), a procédé à un don de vivres aux déplacés internes de la province du Loroum basés à Ouahigouya. La remise a eu lieu le jeudi 25 août 2022, à la préfecture de Ouahigouya, chef-lieu de la région du Nord. Ce geste de la CASCA BF est un soutien à l’effort de guerre dans la lutte contre le terrorisme.

En effet, la CASCA-BF avait lancé un appel à collecte de vivres pour soutenir les déplacés internes. Elle a pu collecter cinq (5) tonnes de riz auprès de ses partenaires et des bonnes volontés. La Coalition remercie le Président de l’Assemblée Législative de Transition pour sa considération vis-à-vis d’elle.

Elle remercie également l’honorable député Ibrahim OUEDRAOGO et le Syndicat national des commerçants du Burkina (SYNACOMB), en l’occurrence son secrétaire général national Donatien NAGALO.

Les déplacés internes de Ouahigouya ont reçu deux (2) tonnes et les trois autres tonnes seront remises dans trois autres localités dont chacune recevra une tonne.

Un geste qui a été salué par le représentant du préfet de Ouahigouya, Souleymane BADINI. Il a également saisi l’occasion pour inviter d’autres bonnes volontés à emboîter le pas. Le président de la CASCA-Bf, Mohamadi CONGO, est allé dans le même sens que le représentant du préfet.

Cependant, il a lancé un appel aux opérations économiques à redoubler d’efforts en soutenant les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les personnes éprouvées par les actes terroristes. Le président a également interpellé le gouvernement à redoubler d’efforts dans la lutte contre le terrorisme. C’est le lieu pour Mohamadi CONGO d’appeler tous les fils et filles du Burkina Faso à s’unir et se joindre à la lutte.

Il convient de mentionner l’apport important de l’Assemblée législative de transition dont l’honorable député Sosthène OUEDRAOGO a effectué le déplacement avec la délégation de la CASCA-BF pour s’enquérir de la situation des PDI à Ouahigouya. Il a d’abord traduit la compassion et le soutien de l’Assemblée législative de transition envers les PDI avant de leur faire savoir qu’il va transmettre toutes leurs doléances à l’assemblée.

Les déplacés internes en remerciant les donateurs du jour ont d’abord étalé les difficultés auxquelles ils sont confrontés en tant que déplacés internes et leur souhait de retourner dans leurs localités.

