DGI : De nouvelles têtes à la direction des moyennes entreprises du centre I et II

Placés à la tête de deux directions, notamment la direction des moyennes entreprises du Centre I et II, respectivement le 23 juin 2020, et le 5 mai 2021, Pascal Sawadogo, et Soma Abdoulaye ont cédé leur fauteuil à deux nouveaux visages. Il s’agit de Tidiane Kaboré et Issouf Kintinga. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce jeudi 1er septembre 2022 à Ouagadougou.

Nommés en conseil de ministre le 17 août 2022, Tidiane Kaboré est désormais le nouveau directeur des moyennes entreprises du Centre I et Issouf Kintinga le nouveau directeur des moyennes entreprises du centre II. Ils ont officiellement été installés ce jeudi 1er septembre 2022.

« Etre nommé à la tête d’une structure n’est qu’un concours de circonstance », c’est avec cette citation empruntée, du directeur général des impôts, que Tidiane Kaboré, directeur des moyennes entreprises du centre I, porte-parole des directeurs entrants, a entamé ces propos.

« Le défi est énorme »

Qui parle de nouvelles fonctions, parle de nouveaux challenges, les nouveaux directeurs se disent déjà conscients de la tâche à laquelle ils sont confrontés. « Le défi est énorme, d’autant plus qu’il s’agit pour nous d’aller à un autre niveau de responsabilité dans notre carrière. La tâche à laquelle vous nous invitez, nous la mesurons à sa juste valeur. Elle requiert de l’énergie physique, de l’énergie intellectuelle, de la volonté, de l’engagement surtout dans un contexte de défis sécuritaire qui éprouve les acteurs de l’économie nationale et amenuisant du même coup les espaces de recouvrement », a fait savoir Tidiane Kaboré.

« nous avons besoin d’encouragements que de félicitations tout au long de cette mission »

Pour ce qui est de ces défis, ils comptent les affronter avec professionnalisme, et, bien sûr avec l’apport des collaborateurs. « C’est tout en ayant la pleine connaissance des défis du moment que nous acceptons la mission à nous confier, tout en disant à ceux qui sont ici présents, que nous avons besoin d’encouragements que de félicitations tout au long de cette mission. Nous prenons l’engagement ici avec la hiérarchie de travailler à mériter la confiance et relever le défi en poursuivant dans la même vision stratégique de la DGI. Qui est de faire de la DGI une administration moderne centrée usagers. A cet effet, nous prenons l’engagement de travailler à positionner les DME-CI et C2, comme des unités de recouvrement de référence observant les meilleures pratiques en matière de pilotage et de gestion », lance Tidiane Kaboré.

La directrice générale adjointe des impôts, Eliane Talato Djiguemdé/Ouédraogo, a rassuré que bien qu’ils soient arrivés dans un contexte un peu difficile, les nouveaux directeurs de moyennes entreprise ont été désignés de par leur qualité, ce qui porte à croire qu’ils seront à la hauteur des attentes.

« vous ferez des exploits »

« Le rôle des directions des moyennes entreprises est capital dans un contexte où l’Etat attend de la DGI, un accroissement continu et soutenu des recouvrements de recettes fiscales pour faire face à la crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays. Votre tâche s’annonce donc difficile, mais avec une bonne dose de management stratégique et opérationnel, un renforcement de votre leadership et un engagement conséquent de vos collaborateurs, vous ferez des exploits », soutient-elle.

Quant aux directeurs sortants, elle leur a été lancé une mention spéciale pour le bon boulot qu’ils ont abattu. Ils ont par ailleurs été félicités par leurs remplaçants, tout en promettant d’être à leurs cheveux, si besoin se fait sentir.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

