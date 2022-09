Coopération : Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA chez le Colonel Assimi GOÏTA

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, est arrivé ce samedi 3 septembre 2022 en début d’après-midi, à Bamako, la capitale de la République du Mali. A sa descente d’avion à l’aéroport international Modibo KEITA, il a été accueilli avec tous les honneurs par son homologue et frère malien, le Président Assimi GOÏTA.

La suite après cette publicité

Le Président du Faso effectue une visite d’amitié et de travail au Mali. Il discutera avec le Président malien des questions majeures dont celle relative à la lutte contre le terrorisme. Il a, à ses côtés, plusieurs chefs militaires dont le Commandant du Commandement des opérations du théatre national (COTN), le Lieutenant-colonel Yves-Didier BAMOUNI, le Directeur général de l’Agence nationale de renseignements, le Lieutenant-colonel Mahamadi BONKOUNGOU.

Lire également 👉 Coopération : Le Président du Faso rencontre le président malien le 3 septembre

Le Burkina Faso et le Mali liés par la géographie et l’histoire entendent renforcer leur coopération pour mieux réussir la lutte contre le terrorisme, principale préoccupation commune des deux pays, et assurer la stabilité régionale.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

publicite