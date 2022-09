Attaque sur l’axe Bourzanga-Djibo : Le PPS invite les autorités de la transition à « prendre toutes les dispositions nécessaires pour doter conséquemment les FDS »

Ceci est une déclaration du Parti Panafricain pour le Salut (PPS) à la suite de l’attaque sur l’axe Bourzanga-Djibo.

Ce lundi 5 septembre 2022, la Nation burkinabè a été encore endeuillée par la mort de trente-cinq (35) personnes et trente-sept (37) blessés suite à l’explosion d’un des véhicules de transport d’un convoi civil de ravitaillement au contact d’un engin explosif improvisé sur l’axe Djibo-Bourzanga dans la région du Sahel

La suite après cette publicité

Aussi, en cette douloureuse circonstance, le Parti Panafricain pour le Salut (PPS) salue la mémoire des victimes et exprime toute sa compassion et sa solidarité à la Nation entière, aux familles des victimes et des blessées à qui le PPS souhaite prompt rétablissement.

Cette énième lâche attaque est la preuve que nous devons davantage redoubler de vigilance accrue et de résilience aux côtés de nos Forces de défense et de sécurité (FDS), les VDP et toutes les forces engagées dans la lutte contre l’hydre terroriste.

J’ai foi que nous viendrons à bout de ces forces du mal avec la bénédiction des Dieux et les mânes de nos ancêtres.

C’est l’occasion pour moi d’inviter les autorités de la transition à prendre toutes les dispositions nécessaires pour doter conséquemment les FDS en logistique militaire dont les immenses sacrifices sont à saluer.

Puisse Dieu apaiser les cœurs et réconforter la Nation éplorée.

Pour le Président du PPS

Le 1er vice- président

Le Camarade Ousmane NACRO.

Écouter l’article

publicite