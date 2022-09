Cryptomonnaies : Binance renforce son implantation en Afrique

Binance, la plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde multiplie les initiatives sur le continent africain à travers des centres de formation, des programmes de transferts de fonds en monnaies locales, des zones franches virtuelles, etc…

La suite après cette publicité

Binance a engagé des discussions avec la Nigerian Export Processing Zones Authority (NEPZA) et le hub technologique Talent City pour faire du Nigeria le premier pays d’Afrique de l’Ouest à établir une zone franche virtuelle, et ce, après des annonces concernant l’Afrique du Sud et le Cameroun.

Ce partenariat selon Adesoji Adesugba, le directeur général de la NEPZA, une fois conclu permettrait la mise en place d’une zone franche virtuelle similaire à celle de Dubaï, dont le régulateur (VARA), le seul au monde à ce jour pour les actifs virtuels.

« Notre objectif est de créer des zones franches virtuelles pour tirer partie d’une économie virtuelle de près de mille milliards de dollars dans le domaine des blockchains et de l’économie numérique », a-t-il indiqué pour présenter les ambitions de la NEPZA, dans le cadre du programme de développement économique du président Muhammadu Buhari qui sont entre autres d’élargir les frontières des innovations aux opérations et à la gestion des zones franches au Nigeria et dans le reste de l’Afrique.

Première puissance démographique du continent, le Nigeria mise de plus en plus sur la technologie numérique pour diversifier son économie encore très fortement dépendante du pétrole. Des réglementations pour mieux encadrer l’utilisation des actifs numériques ont ainsi été promulguées en 2022. L’année prochaine, le pays compte lancer une plateforme s’appuyant sur la blockchain pour approfondir le commerce boursier.

Le Nigeria, l’une des places les plus dynamiques de la tech africaine, a récemment vu certaines de ses start-ups de la fintech telles que Interswitch et Flutterwave affoler les compteurs des levées de fonds : leurs valorisations atteignent respectivement 1 milliard et 3 milliards de dollars.

Pendant ce temps, Binance à travers son patron Changpeng Zhao multiplie les voyages en Afrique. Sa première tournée africaine en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Maroc en juillet 2022 dernier a permis de consolider les échanges avec les décideurs de ces pays en vue de la réglementation et la démocratisation des cryptomonnaies.

Changpeng Zhao a récemment dévoilé son intention « d’investir ou d’acquérir » des start-ups dans le secteur de la blockchain comme du paiement mobile.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Jeune Afrique

Écouter l’article

publicite