Sport : La LONAB octroie 10 millions de Francs CFA à l’AJSB

L’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB) a reçu des mains du directeur général de la LONAB un chèque de 10 millions de francs CFA, ce mercredi 7 septembre 2022. Ce geste entre dans le cadre du partenariat existant entre les deux organisations et entend contribuer à redynamiser le monde sportif du Burkina Faso.

Dans son rôle d’accompagnement social des initiatives promotrices, la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a jugé nécessaire d’accompagner l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina Faso (AJSB) pour le travail abattu dans le domaine sportif, selon le directeur général de la LONAB, Bambaodo Emmanuel Désiré THIAMOBIGA.

Cet accompagnement, issu d’un partenariat existant déjà entre les deux organisations s’est matérialisé par la remise d’un chèque de 10 millions de francs CFA remis à cette association de journalistes. Une façon pour la société Étatique de redynamiser, de réchauffer, de booster l’activité journalistique notamment sportif selon son directeur général.

« Les journalistes sont des acteurs clés de développement du sport national. Dans vos différentes rédactions vous contribuez à apporter de la lumière aux activités sportives et nous en sommes fiers. Nous restons convaincus qu’à travers vous les journalistes, l’information de qualité arrivera au sein de la population », a-t-il lancé pour justifier cet acte.

Toutefois le directeur général a tenu rappeler à l’AJSB son devoir de redevabilité car a-t-il affirmé « l’argent de la LONAB est de l’argent qui appartient au peuple et doit être normalement, toujours, obligatoirement justifié. La LONAB est une société d’État toute sortie de fonds, nous sommes tenu de la justifier auprès des partenaires et cela relève de la bonne gouvernance ».

Un devoir redevabilité que le président de l’association des journalistes, Jérôme Tiendrébéogo, a dit prendre en compte et rassuré de sa tenue.

« Ça fait longtemps qu’on attendait un partenariat formel avec la LONAB. C’est une joie qui nous anime et nous disons merci(…) pour cette confiance. Ces bénéfices que la LONAB nous donne, ce sont des bénéfices du Faso. Ils vont donc transiter par nous et revenir à la jeunesse et nous allons nous faire le devoir de justifier ces fonds », a-t-il rassuré.

Comme rendez-vous prochain, l’ASJB tient le 23 septembre 2022 son assemblée générale, la nuit des champions le 22 octobre 2022, etc. Des rendez-vous qui permettront de justifier cette sortie de fonds, selon le président de l’AJSB.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

