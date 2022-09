« Sank n’a plus de souci de liquidité », déclare Jules Kadher Kaboré annonçant des innovations

A presque que un an d’existence dans le paysage du mobile money au Burkina Faso, Sank Pay continue son petit bonhomme de chemin. Ainsi donc, un bilan s’impose et Jules Kadher Kaboré, premier responsable de Sank Pay s’est prêté au jeu ce samedi 10 septembre 2022, à Ouagadougou.

Après de multiples péripéties, il est primordial, selon Jules Kadher Kaboré, le premier responsable de Sank Pay, de faire le point car se rappelle-t-il « quand on a lancé Sank, on a traversé des épreuves. On a eu des coups ». Revenant sur les débuts parsemés d’embuches, il fait savoir que le navire Sank n’a pas coulé.

« Nous avons tenu tant bien que mal, nous avons résisté. Mais les coups que nous avons reçus, ce sont des coups administratifs, c’est financier, même notre réseau de distribution ». Malgré cela, Sank se porte bien a-t-il rassuré.

Jules Kadher Kaboré a d’ailleurs rassuré les abonnés de Sank que le principal souci de Sank Pay qui se résumait à la disposition de la liquidité n’en sera plus une. Aussi, Sank a bénéficié du soutien de l’Etat à travers le ministère de l’économie et des finances et signé des partenariats qui favoriseront certainement l’éclosion de la structure. « Sank n’a plus de problème de liquidité. On avait des difficultés de retrait. Ça c’est du passé. Sank n’a plus de problème de liquidité », a-t-il insisté.

Des innovations en cours

Sank Pay est présent dans trois villes du Burkina Faso à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. D’autre part, il est représenté dans 37 villes du pays. Pour être l’une des références en matière de mobile money, Sank Pay prévoit des innovations qui vont non seulement à la digitalisation du payement au niveau des péages, au payement de facture d’eau et d’électricité, mais aussi au payement de facture des structures étatiques.

Concernant les problèmes de connexion liés à la transaction, des partenariats avec des réseaux de téléphonie mobile sont en cours d’exécution. « On a approché Telecel, on a discuté avec eux pour voir dans quelle mesure on peut avoir un partenariat pour que toute puce Telecel puisse fonctionner avec Sank. Autrement dit, Sank, avec une puce Telecel, vous n’aurez plus besoin d’internet pour l’utiliser », a indiqué Jules Kadher Kaboré.

Pour rappel, Sank a été officiellement lancé en octobre 2021 et compte à ce jour près de 200.000 abonnés.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

