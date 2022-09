Asante Kokoto : La revanche de Krol attendue face à Heart of Oak

Les supporters de l’Asante Kotoko du Ghana sont remontés contre leur nouvel entraîneur Seydou Zerbo dit Krol. Le club ghanéen avait de grandes ambitions cette année en campagne africaine.

Pour commencer, le club a engagé l’entraîneur burkinabè Seydou Zerbo dit Krol se basant sur son parcours et son expérience avec l’équipe nationale locale du Burkina Faso.

Il a même été envoyé très vite en Libye où l’équipe préparait la Ligue africaine des champions et aussi le championnat national ghanéen. Après un début réussi avec une victoire (0-1) face au Rail Club du Kadiogo (RCK) Seydou Zerbo dit Krol a manqué la qualification au deuxième tour de la Ligue africaine des champions.

Le RCK a battu l’Asante Kotoko en match retour (0-1) avant de se qualifier aux tirs au but (1-3). Cette élimination a révolté certains supporters qui n’avaient pas approuvé le départ de l’ancien entraîneur et le transfert de certains joueurs cadres. En plus, ils estiment que le Burkinabè a sous-estimé le Rail Club du Kadiogo (RCK).

Son équipe l’Asante Kotoko affronte Heart of Oak du Ghana le dimanche 25 septembre 2022, en match en retard du championnat ghanéen qui est à sa troisième journée. Pour des supporters, Krol doit prouver lors de cette rencontre entre « Africains » qu’il est à la hauteur des ambitions. Pourtant, il ne s’agit que de son premier match de championnat depuis son arrivée.

