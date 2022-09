Mode : La 3ème édition de Glory Fashion Days prévue du 22 au 25 septembre 2022

Dans le cadre de la 3e édition de Glory Fashion Days, un défilé de mode, se tiendra du 22 au 25 septembre 2022 à Ouagadougou. Les organisateurs de l’événement ont annoncé les couleurs de ce rendez-vous, ce mardi 20 septembre 2022, à Ouagadougou.

La GLORY FASHION DAYS est un défilé de mode international. L’évènement culturel se veut un tremplin de promotion de l’art vestimentaire en mettant en première ligne les créations des stylistes africains.

L’évènement est piloté par Glory International Group SARL, une entreprise de droit burkinabè créée en 2019 et évoluant dans le secteur du mannequinat et du placement d’hôtesses, de l’achat et de la vente d’espaces publicitaires, de l’évènementiel, de l’audiovisuel et de prestations diverses.

GLORY FASHION DAYS a pour principal objectif de contribuer à la promotion des talents des jeunes stylistes burkinabè en particulier et africains en général en créant un cadre d’expression professionnel à l’endroit des jeunes stylistes.

Pour Landry Bachir Alan Junior Sanogo, le promoteur de la Glory Fashion Days, l’évènement a de la valeur ajoutée à l’univers de la mode burkinabè. « L’événement donne de l’opportunité aux stylistes et mannequins de s’exprimer ici même au Burkina Faso et à l’international.

De la première édition à aujourd’hui, nous passons d’une étape où nous cherchons des stylistes à une étape où on sélectionne les stylistes. C’est un évènement qui s’impose petit à petit », a-t-il laissé entendre.

Aussi, l’événement est un cadre de réseautage entre acteurs de la mode autour de différents concepts. Glory Fashion Days entend promouvoir les cadres de rencontres professionnelles et artistiques, selon Landry Bachir Alan Junior Sanogo.

A voir le programme, un défilé show est prévu le jeudi 22 septembre 2022 au Sunset, un défilé Wax au Convivium le vendredi 23 septembre 2022 ; un Gala des acteurs de la mode le samedi 24 septembre 2022 à Maison Noble et un grand défilé le dimanche 25 septembre au niveau du Monument des Martyrs pour clore les activités.

L’édition présente connaitra la participation du Bénin, du Mali, du Niger, du Togo, et de la Côte d’Ivoire et bien entendu du Burkina Faso, pays hôte.

Akim KY

Burkina 24

