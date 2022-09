Réalisation d’infrastructures au Burkina : Le projet « PRISE » dresse le bilan de ses actions

Redevabilité oblige ! Le projet de réalisation des infrastructures socio-économiques (PRISE) du ministère en charge de l’économie a organisé une rencontre d’échange avec des professionnels des médias afin d’établir le bilan des réalisations entreprises par le projet, dans le cadre de sa deuxième phase du projet, ce mercredi 21 septembre 2022 à Ouagadougou.

Après un peu plus de deux ans de mise en œuvre, le projet de réalisation des infrastructures socio-économiques s’est prêté à un exercice de redevabilité. Du point établi par son premier responsable, Olivier Sawadogo, coordonnateur du projet, à ce jour, ce sont au total 76 écoles, 44 CSPS, 239 forages, 6 bâtiments administratifs, 27 radiés, 29 dalots et une retenue d’eau qui ont été réalisés par PRISE en deux ans d’activités. « C’est que nous avons pu réaliser au cours des deux années écoulées », a affirmé Olivier Sawadogo.

Ce sont là, des réalisations engrangées par le PRISE. Il faut dire que ce projet est financé par l’État burkinabè à plus de 22 milliards de francs CFA, soit 11 milliards par an. Le PRISE a aussi reçu un soutien financier de la part de la LONAB (474 millions de FCFA). Sur la qualité des infrastructures, le coordonnateur du PRISE a souligné qu’ils ont essayé de mettre les moyens afin d’obtenir une garantie des réalisations.

« Le programme a, à sa disposition un service des infrastructures qui est dirigé par un ingénieur en bâtiment. Mais nous avons estimé que cela n’était pas suffisant. Nous bénéficions également des services au niveau de chaque infrastructure, d’un bureau de suivi et le bureau de suivi met à la disposition de l’infrastructure, un contrôleur à pied d’œuvre. C’est-à-dire un agent qui est permanemment en contact avec l’entreprise et ne laisse passer telle ou telle action que lorsqu’il est convaincu que c’est porteur », a-t-il notifié.

Olivier Sawadogo a soutenu qu’ils ont pris en compte tous les moyens qu’il faut afin de livrer au peuple burkinabè des infrastructures de qualité. « Et Dieu merci jusqu’à présent, nos infrastructures tiennent comme elles ont toujours tenu d’ailleurs », a-t-il commenté.

Il a fait savoir que le PRISE a opté pour la réalisation des infrastructures à moindre coût. Et ce, pour aller plus vite dans la réalisation de celles-ci. « Souvent quand on fait appel à des entreprises, les entreprises vous donnent des coûts parfois exagérés », a-t-il relevé.

Olivier Sawadogo a également mentionné un appui de la CARFO au titre de cette année, pour la construction d’un CSPS dans la région du Centre-Ouest et d’une école dans la Boucle du Mouhoun. Le coordonnateur du PRISE a cependant évoqué la détérioration de la situation sécuritaire qui a entrainé l’arrêt des chantiers dans certaines zones.

Willy SAGBE et W. Catherine KOURAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

