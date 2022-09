Le royaume de l’Arabie Saoudite commémore son 92e anniversaire de fête nationale

Le jeudi 22 septembre 2022 marquait la commémoration du 92e anniversaire de la fête nationale de l’Arabie Saoudite. Pour la cause, l’ambassade de la république de l’Arabie Saoudite au Burkina a célébré cette fête en présence de quelques autorités burkinabè.

« Aujourd’hui, nous célébrons le 92e anniversaire de l’unification du royaume d’Arabie Saoudite en un Etat souverain par feu sa majesté Al-Faisal ALSAUD, qui s’est lancé pour récupérer le règne de ses parents et grands-parents en 1902 », lance d’emblée l’ambassadeur de la république de l’Arabie Saoudite au Burkina, Fahad Bin Abdulrahman Aldosarii.

A travers cette commémoration, l’ambassadeur de la république du Burkina entend renouveler la relation entre l’Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Il traduit en ce sens sa solidarité envers le pays des Hommes intègres.

« Nous sommes toujours avec le Burkina Faso, c’est le grand message de l’Arabie Saoudite au Burkina Faso. Nous relevons donc nos liens dans votre guerre, dans la lutte contre le terrorisme. La relation entre l’Arabie Saoudite et le Burkina Faso est maintenant passée dans une période extraordinaire, nous avons beaucoup de domaines de coopération », soutient Fahad Bin Abdulrahman Aldosarii.

« Nous avons des projets pour des déplacés internes burkinabè »

Pour donc marquer leur bonne volonté envers le peuple du Burkina Faso, nombreuses sont les actions réalisées dans l’optique d’améliorer les conditions de vie des Burkinabè. « Nous avons financé beaucoup de projets dans tous les domaines, la santé, l’infrastructure, l’énergie, tous les domaines importants dans la vie du peuple burkinabè.

Maintenant, nous avons des projets pour des déplacés internes burkinabè. Il y a trois semaines, j’ai donné 50 tonnes de dattes de l’Arabie Saoudite aux déplacés internes et il y a d’autres projets qui arrivent », informe-t-il.

Pour donc traduire leur reconnaissance à l’endroit de la République de l’Arabie Saoudite, des ministres du gouvernement du Burkina Faso ont répondu présents à l’appel. Parmi lesquels figure le ministre délégué des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè à l’extérieur, Jean Marie Karamoko Traoré.

« Pour nous, c’est plus qu’un devoir d’être aux côtés de nos frères l’Arabie Saoudite pour célébrer ensemble cette journée qui nous inspire tout le sacrifice consenti par le père fondateur du royaume. Ils sont arrivés à construire une union, c’est au prix de compromis, au prix de sacrifice qu’ils ont soutenu ce royaume et le laisser prospérer jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes là pour un témoignage de solidarité, de fraternité vis-à-vis de nos frères et sœurs du royaume d’Arabie Saoudite », avance-t-il.

Il faut noter que sur la base des relations de ces deux pays, le royaume d’Arabie Saoudite a octroyé un financement de plus de 225 millions de Dollars US d’aide humanitaire et d’aide au développement afin d’appuyer plus de 44 projets au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

