Burkina : La Chambre de commerce et d’industrie lance une formation certifiante au profit des administrateurs de sociétés et dirigeants d’entreprises

Burkina : La Chambre de commerce et d’industrie lance une formation certifiante au profit des administrateurs de sociétés et dirigeants d’entreprises

En vue de renforcer les compétences des administrateurs de sociétés et des directeurs d’entreprises et leur permettre d’exercer leurs fonctions avec professionnalisme, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina, à travers l’Académie Internationale pour la Gouvernance et le Leadership Économique (AIGLE), lance un nouveau programme de formation dénommé « Certificat d’Administrateur de Société et dirigeant d’entreprise ».

La suite après cette publicité

Selon une étude réalisée en 2021 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina (CCI-BF) sur l’état des lieux de la gouvernance d’entreprise au Burkina, seulement 31% des sociétés ayant l’obligation de tenir une assemblée générale affirment disposer d’une assemblée générale.

Parmi elles, 22% n’ont pas tenu d’assemblée générale. La même étude révèle que plus de la moitié des entreprises ne disposent pas d’un système de production d’information comptable fiable. Ces statistiques posent avec acuité le problème de gouvernance des entreprises au Burkina.

C’est dans ce contexte que la CCI-BF à travers l’Académie Internationale pour la Gouvernance et le Leadership Économique (AIGLE), lance le « Certificat d’Administrateur de Société et dirigeant d’entreprise », une formation certifiante qui vise à doter le directeur général et l’administrateur de société, des compétences nécessaires à l’exercice de sa fonction.

Le Certificat d’Administrateur de Société et dirigeant d’entreprise est un parcours de formation d’une centaine d’heures (dont deux jours de simulation) qui sera dispensé en 5 modules sur six (6) mois à l’issue duquel l’Administrateur de société ou le dirigeant d’entreprise sera certifié.

Selon le Président du Comité de gestion de l’AIGLE, Tertius Zongo (ancien Premier Ministre), « la performance d’une société dépend de la qualité de sa gouvernance et de la compétence de ses administrateurs qui en assurent la viabilité et la pérennité ».

« Il est extrêmement important que nous amenions nos entreprises à être des entreprises compétitives et qui survivent aux fondateurs », ajoute-il.

Les candidats à cette formation devront débourser la somme de 2 995 000 FCFA. Les inscriptions qui ont débuté en août se poursuivent jusqu’au 15 octobre 2022. La rentrée de la première promotion est prévue au mois de novembre et sa sortie en avril 2023.

L’AIGLE a été créée en 2017 par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso avec pour vocation de promouvoir le leadership économique et la culture de la bonne gouvernance dans les milieux d’affaires.

Écouter l’article

publicite