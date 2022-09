TGI Ouaga I : Le dossier KAMAO retenu pour être jugé ce 23 septembre 2022

Le procès de Ollo Mathias Kambou alias KAMAO est retenu pour être jugé ce 23 septembre 2022. Le prévenu est poursuivi pour «outrage contre un dépositaire de l’autorité publique ». Le procès, ouvert le 16 septembre 2022 avait été renvoyé à ce jour par le juge.

Ce 23 septembre, sur une centaine de dossiers à l’ordre du jour, le dossier KAMAO fait partie des dossiers retenus pour être jugés après un tri opéré par le tribunal en fonction de la demande des prévenus et du contenu des différents dossiers.

L’on se souvient le 16 septembre passé qu’après le « refus » du juge d’accorder la liberté provisoire à l’accusé qui a pour défense Me Prosper Farama, il y avait eu des échanges houleux entre Me Farama et la procureure.

Ils s’étaient donné rendez-vous ce 23 septembre pour poursuivre les débats. Il faut noter que la procureure a été remplacée par un autre procureur pour le jugement de ce jour.

