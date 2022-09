Jogging To Bond : Plus que du sport, un cadre de retrouvailles et de convivialité des agents de la Banque UBA Burkina

Jogging To Bond : Plus que du sport, un cadre de retrouvailles et de convivialité des agents de la Banque UBA Burkina

Après suspension pour cause de Coronavirus en 2020, l’activité sportive et récréative de la Banque UBA Burkina, Jogging To Bond, a repris ce samedi 24 septembre 2022 à Ouagadougou. Des agents et cadres régionaux de la Banque ont pris part à l’activité.

La suite après cette publicité

Séance aérobic, une aire de jeu pour les enfants, du foot, de la pétanque, c’est tout une panoplie de jeux sportifs qui a réuni le personnel de la Banque UBA au stade Issoufou Joseph Conombo (ex-stade municipal de Ouagadougou) ce samedi. Il s’agit d’une activité récréative, trimestrielle instituée par UBA Burkina Faso afin d’offrir un cadre de retrouvailles entre travailleurs d’une même filiale.

L’activité a regroupé des agents et cadres de l’institution venus des 25 agences à travers le Burkina Faso. Se voir, se saluer, jouer ensemble, se reprocher, sont gage de convivialité, de fraternité et de solidarité selon Julien Kouassi, Directeur Général de UBA Burkina Faso.

« Une Banque c’est une Agence centrale, un siège, et des agences déconcentrées. Il faut bien qu’il y ait un moment et que tout le monde se retrouve. Donc cet évènement sportif permet que tout le monde se retrouve. On peut travailler ensemble dans la même Banque sans se connaitre.

Alors que connaitre un vissage, connaitre les enfants d’un collègue, les parents d’un collègue, ça aide à mieux travailler parce que ça aide à rapprocher des gens. Ça aide à devenir plus solidaire, ça aide à devenir plus fraternel.

On retrouve les notions de UBA. C’est-à-dire l’Excellence, l’Esprit d’entreprise et l’Entrepreneuriat. Ça nous permet de nous mettre ensemble pour devenir une famille, une tribu UBA, une seule et même personne qui travaille pour la qualité du service qu’on offre à nos clients », a-t-il exprimé.

Après deux ans de suspension, la reprise du Jogging To Bond est une belle occasion de se récréer, de communier. « Il s’agit pour nous de nous retrouver, les employés, les staffs se retrouvent, eux et leurs familles afin d’avoir un cadre d’entente pour pouvoir évacuer la frustration, évacuer le stress et surtout passer des moments ensemble.

Grâce à Dieu il y a ce genre d’évènement pour pouvoir renforcer les liens d’amitié entre les différents départements et les différentes directions », a dit Djibo Rasmata, Directrice Générale Adjointe (DGA) du groupe UBA au Burkina Faso.

Issaka Namalgué, un agent de UBA Tenkodogo se réjouit également de la reprise de l’évènement. Il a effectué le déplacement de Tenkodogo. « C’est la bienvenue. C’est vrai qu’on travaille pour la même banque, mais beaucoup ne se connaissent pas.

C’est juste au mail, des appels, dans le cadre du service. Mais physiquement on ne se connait pas. Ce cadre permet de mettre des visages sur les noms, de se retrouver, de se côtoyer entre collègues et frères. A chaque fois qu’il y a une telle activité, on fera l’effort d’y participer », a-t-il dit. Les familles des agents et des clients se sont également associées à ce cadre trimestriel de retrouvailles offert par UBA Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite