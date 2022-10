Burkina : Le Capitaine Traoré convoque les SG des ministères et donne des précisions sur la fermeture des frontières terrestres

Selon un communiqué lu à la télévision publique RTB, dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022, les secrétaires généraux des départements ministériels, chargés désormais de l’expédition des affaires courantes, sont convoqués le 2 octobre 2022 à 15h à la salle de conférences de Ouaga 2000.

Dans le communiqué signé du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du MPSR, la fermeture des frontières terrestres ne concerne pas les véhicules et camions humanitaires, le fret, les véhicules et camions transportant des équipements destinés aux forces de défense et de sécurité.

