Appel à candidature : Recrutement 3ième promotion du certifiant en Management & Gouvernance des Marchés publics (MGMP)

Objectif

Ce certificat vise à offrir une couverture complète du processus de management des marchés publics, allant de la planification à l’exécution en passant par la phase cruciale de contrôle. Il offre aux participants de solides repères sur les principes et les techniques fondamentaux, modernes et opérationnels de management des marchés publics.

Après les trois mois de cours intenses, nos auditeurs sont largement prêts et outillés à affronter efficacement et avec dextérité toutes les diligences et défis liés à la bonne gouvernance de la commande publiques dans leurs structures respectives.

La formation est ouverte à toute personne amenée à pratiquer dans le domaine et souhaitant acquérir de solides connaissances techniques.

Chronogramme de la formation

Module Planning Cadre juridique et institutionnel des Marchés publics Du 17 – 21 Oct 2022 Typologie et procédures de passation des marchés publics Du 24/10 au 03/11/2022 Définition des besoins et planification des marchés Du 07 – 14 Nov 2022 Élaboration des dossiers d’appel à concurrence / Montage des dossiers de soumission Du 16- 25 nov 2022 Évaluation des dossiers de soumission Du 28/11 – 06/12/2022 Élaboration des documents contractuels et suivi administratif et technique de l’exécution des contrats Du 8 – 15 déc 2022 Procédures de passation des marchés des bailleurs internationaux (BM, Bad, USAID etc.) Du 19- 21 déc 2022 Les infractions relatives à la commande publique Du 26 – 28 déc 2022

NB :

– Les enseignements sont assurés par des praticiens chevronnés de l’ARCOP, tous les enseignants sont certifiés MSFP (Manager Spécialiste en Formation Professionnelle)

– Le coût de la formation est de 450 000 F pour les candidatures individuelles, payable par tranche

– Les cours se déroulent en mode présentiel (Cours du soir du lundi au vendredi de 18h-21h30 ) sur le site de notre partenaire USTA à la ZAD alignement Elitis Express derrière de SIAO

Inscription

Les inscriptions sont toujours possibles jusqu’au 15 octobre 2022 .

Le formulaire d’inscription est accessible en lien

https://forms.gle/D345uuKZ9vCvMurGA

Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

Email: [email protected]

