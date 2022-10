Ouaga : « Celui qui voudra confisquer ce pouvoir-là aura affaire au peuple burkinabè » (Manifestant)

657 Partages Partager Twitter

Ce jeudi 6 octobre 2022, des manifestants se sont attroupés en face de la télévision nationale, RTB, pour, disent-ils, manifester contre la « confiscation de leur lutte », la « confiscation du pouvoir » au détriment du Capitaine Ibrahim Traoré.

La suite après cette publicité

« Capitaine Traoré, Capitaine Traoré… », scandait une foule de manifestants visiblement remontés en face de la Télévision nationale. « On appris qu’on veut confisquer notre victoire. On parle de son âge. On parle de son ethnie. Au Burkina, on est une seule ethnie. Nous, on s’en fout de tout cela. Même si c’est un nouveau-né, il (Capitaine Ibrahim Traoré, ndlr) peut diriger le Burkina Faso », fulmine un manifestant.

À la question de savoir qui veut confisquer leur victoire, la réponse est sans détour : « On a appris que ce sont les généraux avec la complicité de la France, mais nous allons chasser les Français de notre continent ».

À ce manifestants d’ajouter: « Nous, on veut celui qui peut sauver le Burkina Faso ». Pour lui, « le peuple burkinabè a souffert pendant longtemps et personne n’est venu à son secours. Le capitaine Traoré a pris ses responsabilités pour sauver le Burkina Faso et on est en train de dire qu’il est petit ». « Celui qui voudra confisquer ce pouvoir-là aura affaire au peuple burkinabè. Et on est prêt à mourir », a-t-il déclaré.

En rappel, des manifestations avaient éclaté notamment à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso lors de l’arrivée d’une mission de la CEDEAO, et ce malgré l’appel du Capitaine Traoré à ne pas perturber cette arrivée des émissaires de l’institution sous régionale.

Hamadou OUEDRAOGO et Willy SAGBE

Burkina 24

Écouter l’article

publicite