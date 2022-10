Pénurie de carburant à Tougan : Une image vaut mille mots !

0 Partages Partager Twitter

Ce n’est ni un parking encore moins un garage ! C’est l’image de la seule station-service de la ville de Tougan capable de servir le carburant à la date de ce jeudi 6 octobre 2022.

La ville de Tougan est confrontée à un problème de carburant depuis un certain temps. La plupart des stations qui fonctionnent par intermittence ont d’ailleurs fermé. A la date du 6 octobre 2022, une seule station service est à mesure de servir le carburant.

Avoir le carburant dont le prix fixé comme plafond pour les engins à deux roues à 1000 Francs CFA, relève d’un parcours du combattant. « C’est seulement pour 1000 francs on sert, pas plus ! », déclare une source. Les détournements de citernes contenant le liquide recherché font rage depuis un certain temps obligeant ainsi plusieurs stations-services à mettre la clé à la porte.

Si l’interdiction des motos de type Aloba, Sanili ou Fortune ainsi que les tricycles à usage de transport de passagers, dans les zones à fort défi sécuritaire a porté un coup dur aux commerces de la province du Sourou déjà paralysée par l’insécurité, le manque de carburant vient comme un coup de massue.

