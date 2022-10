Covid-19 au Congo Brazza : Les autorités suspendent une série de mesures restrictives

0 Partages Partager Twitter

Congo – L’épidémie du Covid-19 a officiellement fait 400 morts dans le pays entre 2020 et 2022 selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Brazzaville a décidé de lever les mesures de restriction adoptées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les populations se disent soulagées.

Le port du masque n’est plus obligatoire au Congo-Brazzaville depuis ce week-end. L’état d’urgence sanitaire est désormais levé et la présentation d’un test RT-PCR négatif à l’entrée et à la sortie du Congo n’est plus exigée. Les Brazzavillois qui se sentaient maintenus dans une prison à ciel ouvert se disent maintenant libres.

Cette décision de suspendre les restrictions liées au Covid-19 fait suite à plusieurs constats dont le fait que la majorité des sites dédiés à la prise en charge ne reçoivent plus de malades et le pays n’enregistre plus de décès liés au virus depuis plus de cinq mois.

Fin Février dernier déjà, le gouvernement du Congo avait annoncé la levée du couvre-feu, en vigueur dans les deux principales villes du pays, ainsi que la réouverture des frontières fluviales et terrestres, après avoir constaté une régression « notable » de l’épidémie de Covid-19.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

