Reconduction d’Ibrahim Traoré : Des populations de l’arrondissement 6 de Ouaga remerciées pour leur mobilisation

Depuis les événements du 30 septembre jusqu’au sortir des assises nationales, le 14 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’Etat, a bénéficié du soutien d’une frange importante de la population burkinabè. Dans cette dernière, l’on note des jeunes et des femmes de l’arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou. Une journée leur a alors été dédiée, ce dimanche 16 octobre 2022 à Ouagadougou, afin de les remercier pour leurs engagement et mobilisation et surtout, pour les appeler à rester encore mobilisés autour du Capitaine-Président.

Au lendemain de la reconduction du capitaine Ibrahim Traoré comme chef de l’Etat, la marraine de l’association des travailleurs du roc du Kadiogo, d’autres forces de l’arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou ainsi que des leaders d’Organisations de la société civile (OSC) venus de la ville de Bobo-Dioulasso ont tenu à dire merci aux membres et sympathisants de ladite association pour avoir répondu présents quand il le fallait.

« Il s’agit d’une cérémonie de remerciements parce que les 14 et 15 octobre (ndlr, 2022), les femmes sont sorties pour aller soutenir le capitaine Ibrahim Traoré », a dit Alice Tianka, marraine de l’association des travailleurs du roc du Kadiogo, précisant qu’il n’est aucunement question d’une manifestation à caractère politique. Pour elle, quand quelqu’un se bat pour son pays, il faut l’encourager. Et, c’est à l’en croire, tout le sens de leur mobilisation.

Selon Mme Tianka, leur rôle à présent consistera principalement à aviser le capitaine Ibrahim Traoré. « Nous, ce sont les conseils. Vous, en tant que jeunes, vous avez la force. Nous, nous avons la sagesse. On va s’épauler, on va l’accompagner pour qu’il réussisse sa mission, celle de libérer le territoire », a-t-elle indiqué. Mais avant, elle a tenu à faire savoir au capitaine IB qu’il a toutes leurs bénédictions. « Quand un enfant est béni, c’est comme s’il y a un bouclier qui le protège », a-t-elle expliqué.

Nestor Sié Poda, Coordinateur national de Planète des jeunes Panafricanistes/Section Burkina, dit être venu de la ville de Bobo-Dioulasso pour également dire ses remerciements aux populations. « Nous sommes là pour remercier l’association et tous leurs membres et sympathisants ainsi que les militants de l’arrondissement 6 pour leur engagement et leur mobilisation des 29, 30 septembre et 1er, 2, 13 14 octobre, date de confirmation du capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il déclaré.

Présentes depuis les événements du 29 octobre jusqu’au sortir des assises nationales, leurs structures, dit-il, a joué un grand rôle dans la reconduction d’Ibrahim Traoré comme chef de l’Etat. « C’est donc normal pour nous de passer les remercier et profiter leur dire qu’il faut constituer des cellules de veille pour permettre la réussite de cette transition qui va nous conduire à la libération totale du Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

