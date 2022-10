Décès de Noufou Ouédraogo, un grand optimiste et travailleur acharné, selon l’ADF-RDA

L’Alliance pour la Démocratie et la Fédération – Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA) a la profonde douleur d’annoncer à ses militant(e)s, ses sympathisant(e)s et l’ensemble du peuple burkinabè le décès de l’honorable El Hadj Noufou OUEDRAOGO, Président d’honneur du parti. Décès survenu ce dimanche 23 octobre 2022 à son domicile au quartier Gounghin de Ouagadougou, par suite de maladie.

Désireux de participer à la construction d’une nation forte et prospère, le Président Noufou OUEDRAOGO s’est très tôt engagé au Rassemblement Démocratique Africain (RDA) en tant que militant auprès des grands noms de ce parti d’indépendance. Grand optimiste, il était un travailleur acharné. Il sera passionnément de la quasi-totalité des batailles politiques sous la 2e et la 3e république avant de faire une pause.

De retour entre 2015 et 2020, il siègera à l’Assemblée Nationale en tant que député, pour le compte du parti. Un passage qui marquera plus d’un, tant à l’hémicycle qu’à l’échelle nationale. Pour son engagement et ses loyaux services, il sera décoré de la distinction de l’éléphant d’argent, puis fait Président d’honneur du parti au congrès du 31 mars 2019, tenu à Bobo-Dioulasso.

L’enterrement aura lieu le lundi 24 octobre 2022 à Ouahigouya selon le programme suivant :

06 h 00 mn : Levée du corps à la clinique Souka sis à Pissy ;

07 h 00 mn : Transfert de la dépouille mortelle à Ouahigouya ;

14 h 00 mn : Enterrement au centre Naaba Kango.

L’ADF-RDA adresse à ses familles biologique, sportive et politique éplorées ses condoléances les plus attristées.

Puisse l’Âme du défunt reposer en paix.

Paix- Liberté- Justice

Pour l’ADF-RDA,

Me Gilbert Noël Ouédraogo

Président du Parti

