Ouagadougou : Des habitants de l’arrondissement N°3 solidaires avec les PDI et les FDS

Des habitants de l’arrondissement N°3 de Ouagadougou ont fait un don de vivres aux personnes déplacées internes et du carburant à la gendarmerie ce samedi 22 octobre 2022.

Avec l’aide de certains partenaires, des habitants de l’arrondissement N°3 de Ouagadougou ont mobilisé six tonnes de vivres pour les personnes déplacées internes et des femmes qui balayent la rue, et 400 litres de gazole pour la gendarmerie.

Seydou Sanfo, porte-parole des habitants dans l’arrondissement N°3, a fait savoir que ce geste vise à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, les déplacés internes, les femmes qui balayent la rue et la gendarmerie.

Il a souhaité une bonne entente avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité. « Si le Burkina Faso a enregistré deux coups d’Etat dans un délai de huit mois ce sont des signes qu’il existe une mésentente entre les forces de défense et de sécurité. Nous voulons une bonne collaboration pour lutter contre le terrorisme », a laissé entendre Sanfo Seydou.

En plus, il a demandé à l’ensemble de population de toujours placer la Patrie au-devant de tout.

Kalizeta Zallé, bénéficiaire des vivres, a salué le geste des donateurs qui est salvateur. « Nous sommes très contents de ce don. Des familles sont ici et ne savent pas comment faire pour s’alimenter ce soir même », a-t-elle lancé.

Des habitants de l’arrondissement N°3 de Ouagadougou ont tenu à montrer lors de la cérémonie de remise de dons leur soutien au nouveau président de la transition.

