La Brigade de Veille et de Défense Patriotique recrute 15.000 VDP

Dans le cadre de la mobilisation populaire pour la défense du territoire national contre le terrorisme, le Commandant de la Brigade de Veille et de Défense Patriotique encourage les populations à s’enrôler pour le recrutement en cours des VDP au profit des communes.

En outre, il lance un appel pour le recrutement de quinze mille (15 000) VDP afin de prendre part aux opérations militaires sur le théâtre national. Les candidats retenus suivront une formation militaire et civique.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : Être de nationalité burkinabè ; Être patriote et de bonne moralité ; Être âgé de 18 ans et plus ; Être physiquement et psychologiquement apte.

Le dossier de candidature est composé ainsi qu’il suit :

Une demande manuscrite adressée au Commandant de la Brigade de

veille et de défense patriotique

Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance

Une photocopie légalisée de la CNIB

Un certificat de nationalité Burkinabé à compléter ultérieurement.

Les dossiers devront être déposés du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 dans les gouvernorats de région ou dans les Haut-commissariats au plus tard le vendredi 04 Novembre 2022 à 16h00.

L’inscription définitive ne sera prononcée qu’à l’issue d’une enquête de

moralité.

