Prolongation de l’Appel à candidatures Pour le recrutement d’étudiants à l’IUFIC, au titre de l’année universitaire 2022-2023

DEPARTEMENT GESTION – Executive MBA (Master of Business Administration) (M2) – Comptabilité – Contrôle – Audit (L3 ; M1 et M2) ; – Finance – Comptabilité (L3 ; M1 et M2) ; – Marketing et Gestion (M1 et M2) ; – Fiscalité (L3) ; – Marketing et Communication d’Entreprise (L3) ; DEPARTEMENT ECONOMIE ET MATHEMATIQUES APPLIQUEES – Finance Quantitative et Gestion de Risques Financiers (M1 et M2) ; – Intelligence Economique et Développement International (M1 et M2) ; – Energies Renouvelables, Développement et Economie Verte (M1 et M2) ; – Développement local et Gestion des Collectivités Territoriales (M1) ; – Politique de Développement et Gestion des Industries Extractives (M1 et M2). DEPARTEMENT DROIT ET SCIENCE POLITIQUE – Conseil Juridique d’Entreprise (M2) ; – Droit Pénal et Sciences Criminelles (M2) ; – Droit des Affaires et Fiscalité (M1 et M2) ; – Science Politique (L3).

DEPARTEMENT SCIENCES HUMAINES ET DE L’ENVIRONNEMENT – Ingénierie Statistique de l’Environnement (M1 et M2) ; – Protection et Droits de l’Enfant (L3, M1 et M2) ; – Sociologie de la Santé (L3). MASTERS PROFESSIONNELS (M2) EN CO DIPLOMATION AVEC L’UNIVERSITE SENGHOR D’ALEXANDRIE – Gestion de l’Environnement ; – Droit et Politiques de l’Environnement – Santé Internationale ; Niveau d’accès : Master 1 ou Maîtrise. Inscription : http://senghor.refer.org NB : Possibilité de validation des acquis professionnels au niveau de l’Université Senghor d’Alexandrie pour ces trois masters uniquement.