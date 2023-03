Burkina Faso vs Togo : « On est tous engagés et mobilisés pour ce match » (Adama Guira)

Burkina Faso vs Togo : « On est tous engagés et mobilisés pour ce match » (Adama Guira)

338 Partages Partager Twitter

Les Etalons du Burkina Faso seront opposés aux Éperviers du Togo le vendredi 24 mars 2023 pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Pour ce rendez-vous face à leur ancien sélectionneur Paulo Duarte, les poulains de Hubert Velud entendent tout donner pour gagner les 3 points.

La suite après cette publicité

Logés dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2023 avec le Cap-Vert, le Togo et le Swaziland, les Étalons du Burkina jusque-là leader de la poule devront une fois de plus montrer de l’abnégation ce vendredi 24 mars 2023 face à la sélection du Togo à Marrakech.

Une rencontre que le milieu de terrain du Burkina Adama Guira a dit prendre avec tout le sérieux qui va avec. « Moi c’est toujours la même détermination. On est là pour la même cause, donc on est tous prêts pour aborder ce match. On va bien se préparer et donner le meilleur de nous », a assuré Adama Guira.

Pour lui, l’heure n’est pas à penser à la double confrontation mais au match du moment.« On va prendre match par match sans penser au retour. On va penser au match du vendredi et essayer de le gagner et après on va faire le déplacement à Lomé pour aborder le deuxième match. On est tous engagés et mobilisés pour ce match », a-t-il affirmé.

Quant au capitaine Bertrand Traoré « c’est un match très important et il faut tout faire pour rester dans cette lancée ». Et de poursuivre que : « on a eu à se parler à l’interne, le plus important c’est de gagner le vendredi. On n’a pas d’autres choix que de prendre les trois points et après on verra pour le deuxième match. On a un bon coach, il connait bien le Burkina (…) mais c’est le foot et il n’y a pas une histoire de se connaitre ».

Occasion faisant, le capitaine des Étalons s’est également prononcé sur sa saison. « (…) Je sais que j’ai encore les qualités et les capacités de jouer dans la Premier League. Il va falloir travailler pour retrouver le rythme. Mais pour l’instant, c’est ici qu’il faut aller chercher un bon résultat », a-t-il indiqué.

Les Étalons logés dans le groupe B sont en tête du classement avec 6 points. Cette confrontation c’est ce vendredi 24 mars sous le coup de 19h GMT. Le match retour est prévu pour le 28 mars 2023 à Lomé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

publicite