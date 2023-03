Situation alimentaire et nutritionnelle : Le Comité de prévision tient sa première session annuelle de l’année 2023

0 Partages Partager Twitter

La première session du comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) de l’année 2023 du ministère de l’agriculture des ressources animales et halieutiques s’est ouverte ce jeudi 23 mars 2023 à Ouagadougou. Durant deux jours, les participants analyseront la situation alimentaire et nutritionnelle courante, et formuleront des recommandations à l’endroit des décideurs. Le ministre en charge de l’agriculture a été représenté par le gouverneur de la région du centre, Abdoulaye Bassinga.

Le comité de prévision, de la situation alimentaire et nutritionnelle a été mis en place dans le cadre de la veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’objectif de la première session de l’année 2023 est d’évaluer et de valider de façon participative les perspectives alimentaires du pays sur la base des données définitives.

Il est attendu des participants au cours de cette session, de valider les différents agrégats de sécurité alimentaire, d’analyser la situation alimentaire et nutritionnelle courante et les perspectives, d’analyser la situation des catastrophes humanitaires, de déterminer les zones et les populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et de formuler des recommandations à l’endroit des décideurs.

« Au cours de ces deux jours, c’est des présentations, des analyses, de diverses approches qui ont été conduites par les divers acteurs qui composent le comité de prévision qui seront faites pour faire ressortir des conclusions assez pertinentes », a ajouté Salou Fidèle, directeur des statistiques sectorielles et de l’évaluation par intérim.

Il est espéré du CPSA un rapport sur la situation alimentaire et nutritionnelle en période courante (mars-avril-mai) et projetée (juin-juillet-aout), assorti de recommandations opérationnelles.

Représentant le ministre en charge de l’agriculture, le gouverneur de la région du centre Abdoulaye Bassinga a déclaré que « la réussite de cette session permettra au gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, de disposer des informations fiables et consensuelles sur les perspectives alimentaires et nutritionnelles de notre pays.

C’est pour cela que les résultats seront présentés en conseil des ministres pour l’adoption et serviront à la prise de décisions idoines en vue d’anticiper les difficultés éventuelles que pourraient connaitre les populations vulnérables à la période courante et projetée ».

