CAN U17 Algérie : Le Burkina Faso prend la troisième place devant le Mali

Les Étalons cadets du Burkina Faso ont remporté la médaille de bronze de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Algérie 2023 en s’imposant 2 à 1 face aux Aiglons du Mali.

C’était l’opposition entre deux frustrées, le Burkina Faso et le Mali battus en demi-finales lors de la séance des tirs au but respectivement face au Sénégal et au Maroc. Les deux formations s’étaient retrouvés en phase de groupe avec une victoire des Maliens (1-0). Comme à l’accoutumée depuis le début de la compétition, les Etalons cadets s’offrent les premières occasions.

Ousmane Camara (11e) actif depuis le début de la rencontre envoie le ballon au-dessus de la barre transversale. Alors que les Maliens tentaient d’équilibrer la rencontre avec deux opportunités de marquer, Emmanuel Ouédraogo (20e minute) est fauché dans la surface de réparation par le défenseur malien Souleymane Sanogo. Ousmane Camara chargé de tirer en plein milieu pour donner l’avantage aux Burkinabè (1-0).

La sortie de Isidore Traoré

Les Maliens essaient d’attaquer à leur tour. Arouna Ouattara sauve les Etalons U17 sur la ligne de but. Les Maliens ont la possession du ballon et mettent une pression dans le camp burkinabè.

Mamadou Doumbia décoche une frappe qui passe à côté (40e) avant de voir son coup de tête ricocher sur la barre transversale. Mais les Burkinabè seront obligés de séparer du gardien Isidore Traoré sur blessure. Il est remplacé par Mohamed Compaoré.

Au retour des vestiaires, les Étalons corsent l’addition (2-0). Apollinaire Bougma (47e) sur une passe de Ousmane Camara inscrit le deuxième but des Étalons cadets.

Mais les Étalons semblent se refuser au jeu. Dos au mur, les Maliens pressent. Sur une combinaison réussie (58e), Mamadou Doumbia réduit le score (2-1) pour l’équipe du Mali.

La revanche de Brahima Traoré

La fin de match est intense avec les Maliens qui donnent tout pour essayer d’égaliser. Les Étalons U17, eux, se précipitent dans leur camp. Finalement les poulains de l’entraîneur des U17 du Burkina Brahima Traoré s’imposent après six minutes de temps additionnel.

Les Étalons sont aussi qualifiés pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain au Brésil La finale oppose le Sénégal au Maroc le vendredi 19 mai 2023 à 19h heures.

