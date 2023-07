Coopération : Le Premier ministre en visite officielle au Nicaragua

publicite

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, effectuera du 19 au 21 juillet 2023, une visite officielle à Managua, capitale du Nicaragua.

Dans ce pays situé en Amérique centrale, le Chef du Gouvernement de la Transition et sa délégation participeront à la cérémonie officielle du 44ème anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste.

Au menu du séjour de Me Apollinaire Joachimson KYELEM de TAMBELA, figurent également un entretien avec le Président de l’Assemblée Nationale de Nicaragua, Dr Gustavo Porras, ainsi qu’une réunion au Ministère des Affaires étrangères au cours de laquelle des accords et un mémorandum seront signés.

Le Nicaragua est le plus grand pays d’Amérique centrale, avec une superficie de 130 373 km2. Il dispose de deux côtes sur l’océan Pacifique à l’ouest et la mer des Caraïbes à l’est. Son climat est tropical dans les plaines côtières et plus frais dans les zones montagneuses du nord.

La population du Nicaragua a dépassé la barre des 6 000 000 habitants et, en raison du profil géographique du pays, une proportion importante de la population est concentrée dans la zone pacifique du pays. 60 % de la population vit en milieu urbain.

Source : Primature

