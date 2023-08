Ouagadougou : Plus de 200 femmes apprennent la saponification

publicite

Le groupe Tindano a organisé une formation de 72 heures en saponification au profit de plus de 200 femmes du 3 au 5 août 2023 à Ouagadougou. La formation a été facilitée par Sank Business.

Plus de 200 femmes ont bénéficié d’une formation, sous l’initiative du groupe Tindano. Elles ont appris à fabriquer les différents types de savons à savoir le savon en boule, en liquide et des gels.

Siaka Tindano, formateur et président du groupe a indiqué qu’il avait l’habitude de faire de petites sessions de formation ressemblant une centaine de personnes. Mais après réflexion, il a décidé d’étendre l’initiative à un grand public. Pour lui, c’est bien de se former mais pour percer dans le domaine, il faut avoir un objectif clairement défini.

«Si vous venez à une formation et que votre objectif est déjà tracé, il n’y a pas de raisons que vous ne réussissez pas.Je tiens à vous informer que la formation qu’on vient de faire, c’est un des domaines les plus rentables actuellement au Burkina Faso. Il suffit de se concentrer et l’impétrant peut s’en sortir plus facilement», a-t-il relevé.

Sank Business a accompagné cette initiative du groupe Tindano. À l’issue de la formation, Sada Zougmoré, administrateur de Sank Business, s’est dit satisfait de voir ces femmes apprendre un métier qui va leur permettre d’entreprendre quelque chose d’elles-mêmes.

«Le savon c’est un produit qui est utilisé tous les jours. Ces femmes vont pouvoir commercialiser ça et utiliser dans leurs familles. Pour Sank Business, la femme est au cœur de nos activités parce que si aujourd’hui la femme est satisfaite, elle est épanouie, c’est toute la famille qui est épanouie. Nous sommes convaincus qu’à travers les femmes, le peuple burkinabè peut améliorer son bien-être», a-t-il dit.

Par ailleurs, Sada Zougmoré a informé que dans les jours à venir leur plateforme pourra mettre en place des microcrédits au profit des femmes pour permettre de fluidifier leurs activités.

Prenant la parole au nom des participantes, Honorine Nayaga a laissé entendre que cette formation leur a été d’une importance capitale dans la mesure où elles ont appris comment fabriquer plusieurs types notamment les savons en boule et en liquide. «Actuellement tout est devenu cher et nous voyons comment nos hommes souffrent souvent pour nous faire plaisir dans le foyer pour les enfants et les épouses. Donc après cette formation, je suis apte à produire du savon pour l’utilisation familiale et même vendre», a-t-elle terminé.

