Jeux mondiaux Spécial olympics 2023 : Les Etalons réceptionnent leurs cadeaux de Lichtenstein

La délégation des Etalons Spéciaux olympics ont symboliquement réceptionné les matériaux reçu aux Jeux mondiaux Special olympics qui se sont déroulés du 17 au 26 juin 2023 à Berlin, ce vendredi 25 août 2023. Un lot essentiellement composé d’équipements sportifs notamment des maillots, des vélos, etc.

Les Etalons spéciaux ont engrangé 17 médailles du 17 au 26 juin 2023 à Berlin en Allemagne, aux Jeux mondiaux Special olympics.

Une compétition mondiale organisée pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. A l’issue de cette compétition, les Etalons ont reçu de leur partenaire (Lichtenstein) un lot de matériels. Lequel lot a été symboliquement remis aux intéressés ce vendredi 25 août 2023.

Ce lot est composé entre autres de maillots de football et de floorball, des gants, 5 vélos cyclistes, des chaussures de sport, des boules de bauchets, des tenues de kimono, etc. Pour Dr Ernest Toé, le Président du Conseil d’Administration (PCA) de Special Olympics, cette remise répond à un besoin de démontrer aux partenaires que le matériel est tombé dans de bonnes mains.

« C’est avec un plaisir que nous faisons cette cérémonie de remise symbolique de don. C’est pour prouver aux partenaires que quand ils donnent comme ça, ça réjouit tout le monde aussi bien les parents, leurs familles le comité exécutif, le conseil d’administration que les athlètes.

Ici nous avons des vélos de compétition très coûteux que nous ne pouvons pas forcément nous offrir. Quand ils nous donnent c’est pour nous permettre de relever notre niveau. C’est vraiment un plaisir de recevoir ce genre de don », a salué le PCA.

Dans ce matériel le plus gros lot est composé de 5 vélos cyclistes. Pour le coach de cette section, Essaie Traoré, ces vélos viennent à point nommé au regard du fait que les Etalons spéciaux étaient souvent obligés d’aller emprunter les vélos de la fédération pour les compétitions.

« Ça va servir à mettre au point nos cyclistes pour nos futurs jeux mondiaux. Ça va servir à la perfection car vraiment nous n’avions pas de vélos. Chaque fois qu’on devait partir en compétition, nous étions obligés d’aller à la fédération pour demander leurs vélos. Ces vélos, c’est vraiment de la bonne qualité. C’est vraiment de la qualité et nous sommes très contents de ce que nous avons reçu », a indiqué le coach.

C’est donc, en partant de cette amélioration des conditions de travail que Essaie Traoré a promis des médailles dans les compétitions internationales à venir. « On prenait des vélos avec des autres et on gagnait des médailles. Ce n’est pas quand on a nos propres vélos qu’on n’aura pas de médailles. Nous allons revenir avec des vrais médailles aux prochains jeux », a-t-il promis.

En rappel, les Etalons spéciaux sont rentrés de ces Jeux mondiaux 2023 avec 17 médailles composés de 3 médailles en or, 5 en argent et 9 en bronze.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

