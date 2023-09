SONABEL : «Il n’y a pas d’augmentation tarifaire pour les ménages, il n’y a pas d’augmentation tarifaire pour les industriels» (Souleymane Ouédraogo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Souleymane Ouédraogo, Directeur général de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL), a eu une rencontre d’informations avec les Hommes de média ce mercredi 13 septembre 2023 à son siège. Objectif, expliquer dans les détails les deux mesures du gouvernement par rapport à ses nouvelles mesures touchant une catégorie de sa clientèle.

La suite après cette publicité

Au lendemain de la conférence de presse du gouvernement où le ministre de l’énergie a été amené à s’expliquer sur la mesure par rapport aux nouvelles tarifications de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) visant certaines institutions, la nationale de l’électricité, à son tour, a estimé avoir le devoir d’éclairer davantage la lanterne des populations de sorte à ne pas faire d’amalgame.

«Il n’y a pas d’augmentation tarifaire pour les ménages, il n’y a pas d’augmentation tarifaire pour les industriels», a insisté Souleymane Ouédraogo, Directeur général de la SONABEL, laissant entendre qu’il y a plutôt cessation de la subvention de l’État vis-à-vis de la consommation de certaines institutions, notamment les institutions bancaires, les sociétés de télécommunications, les ambassades, les industries du tabac, les sociétés d’assurances, les institutions internationales…

Lire aussi 👉 Energie : Simon Pierre Boussim invite les importateurs de voitures à penser aux véhicules électriques

Lesdites institutions visées par ces mesures du gouvernement, a rassuré le directeur général, ont fait l’objet d’études sur leur capacité financière à faire face à cette nouvelle donne.

« Les structures qui sont visées sont des structures qui ont des capacités financières suffisantes…Nous avons analysé les bénéfices nets de 37 entreprises qui sont dans la mesure. Le résultat net le plus élevé parmi ces entreprises, c’est 57 milliards (bénéfices engrangées en 2022).

Nous estimons et nous pensons qu’économiquement ce n’est pas opportun de subventionner la consommation de quelqu’un qui peut faire un bénéfice de 57 milliards (ndlr, F CFA)… On ne demande pas de payer au-delà, on demande de payer le juste prix pour que l’État utilise ces ressources pour faire autres choses. Nous avons des écoles à construire, des routes à construire des localités à électrifier ; l’Etat se fait du tort en subventionnant la consommation de ces structures», a expliqué le DG de la SONABEL.

Ces mesures, a également dit Souleymane Ouédraogo, permettront à l’État d’économiser au moins 10 milliards de F CFA l’année.

La SONABEL, très prochainement, a-t-on aussi informé, va lancer un projet de recensement général de sa clientèle et de ses ouvrages.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite