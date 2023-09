Séminaire international de Formation certifiante en management de la qualité et certification ISO 9001 | Session en ligne

Après la session de Ouagadougou, le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI), organise une session de la formation certifiante en management de la qualité et certification ISO 9001 du 16 – 26 octobre 2023

Objectif

La qualité n’est pas seulement une affaire de bon sens, d’outils et de techniques. C’est un état d’esprit, une démarche de changement et une méthode qui impliquent tous les acteurs de l’entreprise. Cela exige une prise de conscience collective et une évolution permanente de la culture interne de l’organisme.

L’objectif général de ce certificat est de permettre aux acteurs du système des management de la qualité de nos entreprises d’acquérir des connaissances sur le management de la qualité au sein d’une structure et comprendre les enjeux du système de la qualité dans le management de mangement de la performance durable. Il s’agit de mieux outiller les professionnels aux techniques et outils de la démarche qualité afin de leur permettre de construire les processus clés et de maîtriser l’ensemble du processus de cette démarche

A l’issue du programme, le candidat devrait être capable de :

Comprendre les exigences réglementaires et normatives applicables au système qualité,

Appréhender les principes et outils du management des risques de l’entreprise.

Connaître les enjeux et les techniques de l’audit interne qualité

Diagnostiquer la situation d’une entreprise,

Construire les processus clés,

Mettre en place une gouvernance facilitante,

Mettre en place des procédures adaptées aux exigences et aux risques encourus,

Analyser ses résultats perçus et mesurés,

Public cible

Dirigeants d’entreprise, Responsables qualité, consultant, Professionnels du domaine, Étudiants, etc

Contenu de la formation

Le certificat est organisé autour de 4 modules de volume horaire total de 60 h.

Principes généraux

Gestion de la qualité : démarche et outils

Management de la qualité : Processus audit

Système de management : certification ISO

Formateur

Richard RICOUARD, Expert Formateur en management de la qualité et de la performance, Professeur associé à l’Université Senghor d’Alexandrie, France

Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

Calendrier de la formation

Le calendrier suivant :

Date limite d’inscription : 6 octobre 2023

Début de la formation : 16 octobre 2023

Régime de la formation : En ligne

Période de la formation : cours en ligne du lundi au Vendredi de 18h et 21h 30 ;

Coût de la formation

Le coût de la formation est fixé à :

300 000 F CFA pour les candidatures individuelles

450 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles

Inscription

Pour accéder au formulaire d’inscription, cliquez sur le lien ci-dessous

https://forms.gle/rU5a64VnT9YURvcr9

Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

Email: [email protected]

Consultez nos offres sur:

www.lecagei.com

