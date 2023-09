Bassolma Bazié : « Nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l’impulsion de la France »

publicite

Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le samedi 23 septembre 2023, le ministre d’Etat, Bassolma Bazié, s’est prononcé sur l’acquisition de matériels de combats. Sans langue de bois, il a exprimé son ras-le-bol envers la France qui contribue au blocage des matériels militaires du Burkina.

« En plus des coupures d’aides, d’annulation de conventions de formation de nos Forces de Défenses et de Sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l’impulsion de la France », dévoile-t-il d’entrée.

Et pour confirmer ces déclarations, il ne manque d’apporter des éléments en guise d’exemples. « En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la License d’arme devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tirs, ainsi que des caméras des Etats unis d’Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd’hui fallacieusement et cyniquement bloqués », déplore Bassolma Bazié.

Il invite donc à la livraison de ces moyens militaires, question d’assurer la sécurité des peuples Burkinabè, au risque d’être responsable de non-assistance de personne en danger. « Vous parlez de défense de Droit humain à cette tribune de l’ONU, je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n’est fait, l’histoire vous tiendra responsable de non-assistance de personne en danger », menace-t-il.

Du haut de cette tribune Bassolma Bazié a magnifié le sacrifice de tous les patriotes au nom de l’intérêt national. « Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main. Je magnifie le courage et l’intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie », a-t-il relevé.

