Tentative de déstabilisation déjouée : Le Parquet militaire ouvre une enquête

Ceci est un communiqué du parquet près le tribunal militaire de Ouagadougou.

Le parquet près le Tribunal militaire de Ouagadougou informe l’opinion nationale que ce jour 27 septembre 2023, sur la base de dénonciations dignes de foi faisant état d’un complot contre la sûreté de l’Etat en cours et mettant en cause des Officiers, dont deux (02) en fuite, et quatre (04) interpellés et mis à sa disposition, il a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés.

Le Parquet militaire rassure que les investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l’enquête viendrait à révéler.

Au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, à venir témoigner.

Ouagadougou, le 27 septembre 2023

