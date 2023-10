Biotechnologies agricoles : La FENABIOTECH apporte l’information juste aux PDS du Houet

publicite

La Fédération nationale des agriculteurs biotech (FENABIOTECH) en collaboration avec le Forum ouvert sur les biotechnologies agricoles (OFAB) a organisé un théâtre forum le mercredi 27 septembre 2023 à Bobo-Dioulasso. Cet atelier de sensibilisation sur « La biotechnologie moderne, état des lieux, cadre politique, juridique et institutionnel de leur application au Burkina Faso » a été présidé par le Secrétaire général de la province du Houet Idrissa Gamsonré.

Ce sont une cinquantaine de participants composés de Présidents de délégation spéciale des mairies des arrondissements et des communes rurales de la province du Houet, des associations de producteurs agricoles, des leaders d’OSC, des étudiants en agriculture et des hommes de droit qui ont immergé dans les arcanes de la biotechnologie agricole à Bobo-Dioulasso.

Cette initiative voulue par la Fédération nationale des agriculteurs biotech (FENABIOTECH) a pour objectif de sensibiliser les décideurs locaux sur « La biotechnologie moderne, état des lieux, cadre politique, juridique et institutionnel de leur application au Burkina Faso ».

Le choix de ce thème selon le président de la FENABIOTECH François Tani vise à faciliter la prise de décision objective sur l’utilisation des innovations agricoles dans notre pays. « C’est parce que toutes les parties prenantes n’étaient pas suffisamment outillés sur les enjeux de l’utilisation des biotechnologies agricoles que nous avons assisté au retrait du coton BT », explique-t-il.

« Des messages simples et clairs »

La séance de sensibilisation a été marquée par la projection de deux films théâtralisés sur les enjeux de l’utilisation des technologies agricoles et la communication du Docteur Edgard Traoré, coordonnateur du Forum ouvert sur les biotechnologies (OFAB) et Directeur général de l’Agence nationale de valorisation de la recherche et de l’innovation (ANVAR).

En joignant l’image aux mots, le spécialiste en génétique et amélioration des plantes dit privilégier « des messages simples qui lèvent les équivoques et les confusions ». Des messages simples qui ont présenté l’évolution progressive de la science en fonction des besoins de l’homme. « Des premières céréales améliorées à la technologie BT, les innovations scientifiques ont pour seul objectif d’apporter des solutions aux difficultés rencontrées par l’homme.

La technologie BT a été conçue pour améliorer la productivité agricole mise à rude épreuve par le changement climatique et son corolaire de sècheresse et de nuisibles et aussi la rareté des terres face aux besoins croissants de la population », explique-t-il. Le Docteur Edgard Traoré invite les producteurs à s’approprier les innovations de la recherche nationale qui a créé plus de 400 variétés de semences améliorées pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au Burkina.

Règlementation

Pour le Commissaire du gouvernement au Tribunal administratif Sié Jonas Palé, la biotechnologie appliquée à l’agriculture suscite beaucoup de questions. D’où la nécessité de respecter son encadrement juridique défini par la législation en conformité avec les exigences du protocole de Cartagena.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

