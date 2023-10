Burkina Faso : Des journalistes à l’école du leadership féminin

publicite

Le média en ligne Mousso News a initié un atelier à l’endroit des Hommes de médias sur la thématique de « l’accentuation de la couverture médiatique du leadership féminin au Burkina Faso » le jeudi 12 octobre 2023 à Ouagadougou.

Où trouver les femmes et comment les aborder ? Pourquoi les femmes ne s’expriment pas assez dans les médias ? Autant de questions autour desquelles Mousso news pose le débat. Selon Bassératou Kindo, initiatrice de l’atelier par ailleurs promotrice du média Mousso news, l’objectif est de présenter la problématique de la prise de parole des femmes dans les médias afin d’y déceler des solutions.

« On a voulu initier cet atelier pour mettre en avant les femmes et les journalistes pour qu’elles puissent discuter du pourquoi les femmes s’expriment peu dans les médias. Quelles sont les difficultés qu’elles rencontrent, quels sont les obstacles pour qu’ensemble on puisse poser le doigt sur le problème afin de trouver des solutions », a-t-elle souligné.

Avec une trentaine de participants, femmes leaders et journalistes confondus, Bassératou Kindo dit espérer qu’à l’issue de l’atelier, la donne change afin que les femmes puissent s’ouvrir davantage aux médias.

Françoise Tougry, rédactrice en chef du média Queen mafa a fait une communication sur les difficultés que rencontrent les médias avec les femmes quand il s’agit de prendre la parole. Pour elle, l’une des raisons qui empêchent les femmes de s’exprimer est le manque de confiance en soi. A cela s’ajoute le complexe physique car des femmes estiment qu’elles ne sont pas assez belles pour qu’on les affiche.

« Je voudrais inviter les femmes à se former sur la prise de parole en public. N’attendez pas d’occuper un poste avant de vous former car c’est très délicat. Si vous dirigez une entreprise, vous êtes obligées d’affirmer votre leadership. Vous êtes obligées de travailler avec les médias. Tant que vous n’arrivez pas à avoir cette confiance pour exprimer ce que vous avez à dire pour défendre vos opinions, vous allez rester dans l’ombre. Et ce n’est pas que nous on souhaite », a-t-elle formulé comme conseils à l’endroit des femmes.

Les communicateurs ont souligné qu’il faille sensibiliser les médias d’appliquer la politique genre et inciter les médias à créer des rubriques assurées par des femmes.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

