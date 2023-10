Sécurité alimentaire : 120 tonnes de maïs au profit des personnes déplacées internes et hôtes vulnérables de la région de l’Est

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité alimentaire du Burkina Faso (SONAGESS) a procédé le jeudi 12 octobre 2023 à une vente sur camion de denrées alimentaires essentiellement composées de maïs conditionnés dans des sacs de 50 kilogrammes. Cette vente subventionnée est destinée aux personnes déplacées internes et hôtes vulnérables de la région de l’Est et se déroule sur trois sites dans la ville de Fada N’Gourma.

La suite après cette publicité

La vente délocalisée de la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité alimentaire du Burkina Faso (SONAGESS) au profit des Personnes Déplacées Internes (PDI) et personnes hôtes vulnérables de la région de l’Est se déroule avec trois (03) camions remorques contenant chacun quarante (40) tonnes de denrées essentiellement composées de maïs conditionnés dans des sacs de cinquante (50) kilogrammes, qui ont été positionnés sur trois (03) sites dans la ville de Fada N’Gourma.

La vente de ces denrées s’effectue sur le terrain du secteur 6 nord, le terrain du Brésil et le marché du secteur 02. Chaque personne ne peut bénéficier que d’un (01) sac, à condition d’être physiquement présente, possédant sa Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ou son livret de famille et la somme de six mille (6 000) F CFA.

Yaya KONE, Secrétaire général de la province du Gourma, représentant Monsieur le Gouverneur de la région de l’Est au lancement de cette activité, s’est dit « très heureux de venir au nom de Monsieur le Gouverneur pour encourager les responsables de ce projet et les dires que nous sommes satisfaits du déroulement de l’activité sur le terrain. »

Et face à une demande toujours croissante en céréales, les autorités régionales disent « avoir fait des recommandations auprès du projet d’appui à la gestion du stock d’intervention (PAGSI) afin que les jours à venir, avoir une répétition de ces actions pour permettre de couvrir l’ensemble des onze (11) secteurs de la ville de Fada N’Gourma. Ce qui permettra un bon maillage et de toucher l’ensemble des Personnes Déplacées Internes (PDI) disséminées dans ces différents quartiers pour qu’elles puissent acquérir ces vivres subventionnés. »

Cette opération de vente de denrées alimentaires à prix social sur camion, première du genre dans la région, est l’œuvre de la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité alimentaire du Burkina Faso (SONAGESS) à travers le Projet d’Appui à la Gestion du Stock d’Intervention (PAGSI) et couvre l’ensemble des régions du Burkina Faso.

Selon Jacob Ouédraogo, chargé de ce projet, « au Burkina Faso, nous avons le plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables et qui est adopté chaque année. Dans ce plan, il est prévu des actions, et l’une de ces actions est la vente à prix subventionné. »

Issa Tirogo, habitant du secteur 6 de Fada N’Gourma, a bénéficié d’un (01) sac de maïs : « je suis très content et ça va nous sauver parce qu’au marché le sac de maïs coûte 30 000 F CFA ou plus. Et le fait que la SONAGESS se soit déplacée dans les quartiers, c’est une bonne chose et tout le monde est concerné, personnes déplacées internes et hôtes. Que cela se perpétue. Barka ».

Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. « Si les cibles et le nombre de potentiels bénéficiaires sont déterminés préalablement, il existerait des personnes de mauvaise volonté qui profite au détriment des personnes qui sont réellement dans le besoin », regrette le chargé de projet.

C’est pour cela que « le projet compte sur le registre social en cours de construction et la création d’un logiciel qui permettront de limiter les multiples achats sur nos points de vente et cela dans un délai d’un mois et sur toute l’étendue du territoire national », affirme Jacob Ouédraogo, chargé de projet d’appui à la gestion du stock d’intervention (PAGSI). Et dans la dynamique des ventes par jour, la SONAGESS prévoit l’utilisation de l’encre indélébile le jour de la distribution pour minimiser les dégâts.

Cette vente vient en appui et vise à désengorger les sites de la SONAGESS existants et atteindre plus de personnes. La présente opération a connu un franc succès, au vu de l’engouement suscité. Lorsque nous quittions les lieux aux environs de 17h, les camions étaient presque vide et la fluidité était de mise sous la surveillance de la police municipale de Fada N’Gourma présente pour sécuriser mais surtout discipliner les rangs.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

Écouter l’article

publicite