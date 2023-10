Préparation CAN 2023 : Les Étalons dominent les Mourabitounes (2-1)

publicite

Les Étalons du Burkina Faso ont battu les Mourabitounes de la Mauritanie ce mardi 17 octobre 2023 à Casablanca au Maroc sur la marque de 2 à 1. Mohamed Konaté et Stéphane Aziz Ki ont été les buteurs des Étalons.

Les Étalons retrouvent la confiance. Cela faisait longtemps que Hubert Velud et ses joueurs n’avaient plus connu la victoire. Ils ont enfin renoué avec le succès.

Après avoir fait match nul (0-0) contre la Guinée Equatoriale, le jeudi 12 octobre, les Étalons voulaient terminer cette période FIFA sur une bonne note. Ils ont réussi leur pari en dominant les Mourabitounes de la Mauritanie (2-1).

Konaté ouvre le score

Pour ce match, Valentin Nouma, qui avait fêté sa première sélection face au Cap Vert (défaite 3-1), est aligné d’entrée. Stéphane Aziz Ki, plébiscité par le public, est également titulaire. Issoufou Dayo forme la charnière centrale avec Adama Nagalo, tandis que Hilel Konaté garde les cages. Blati Touré blessé n’est pas aligné alors que Gustavo Sangaré est sur le banc.

À la 10e minute, sur un centre légèrement dévié, Mohamed Konaté envoie le ballon au fond des filets. Mais l’arbitre annule le but pour un hors-jeu. Mohamed Konaté se montre à nouveau dangereux sur une passe de Stéphane Aziz Ki, mais il est devancé par le gardien mauritanien. Sur le corner qui suit, tiré par Ki, Mohamed Konaté place une tête qui trompe le portier adverse Babakar Niasse (1-0).

Ce but libère les Etalons, qui prennent le contrôle du jeu et ne sont pas inquiétés. Les Burkinabè conservent cet avantage (1-0) jusqu’à la pause.

Le tour d’Aziz Ki. Au retour des vestiaires, les Étalons poursuivent sur la même dynamique et doublent la mise grâce à Stéphane Aziz Ki.

Sur une mauvaise relance du gardien mauritanien, Mohamed Konaté récupère le ballon et sert son coéquipier. Aziz Ki n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (2-0).

Les Étalons se font peur

Avec ce deuxième but, les Etalons sont encore plus à l’aise. Mais alors qu’on ne s’y attendait pas, les Mauritaniens réduisent l’écart grâce à Pape Ibnou Ba, qui marque de la tête (65e) à la suite d’un coup franc. Ce but redonne de l’espoir aux Mourabitounes, qui se montrent plus entreprenants.

Les Etalons décident alors de réagir. Dango Ouattara (79e) oblige le gardien mauritanien à réaliser une belle parade pour dévier le ballon en corner. Sur le corner qui suit, Issoufou Dayo tente une tête qui passe au-dessus du cadre.

Malgré les tentatives des Étalons notamment, comme ce face à face raté par Cheich Djibril Ouattara, le score reste en l’état (2-1). Ce n’était qu’un match amical. Mais c’est bon pour le moral des Étalons.

Les Etalons devront confirmer ou faire mieux le 16 janvier 2023 au Stade de la Paix de Bouaké. Les deux équipes se retrouveront cette fois pour le premier match du groupe D de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. L’Algérie et l’Angola sont aussi dans le même groupe que le Burkina Faso.

