Grand prix Sebgo d’Or 2023 du journalisme d’investigation : Manasseh Awuni du Ghana sacré lauréat

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après plusieurs jours d’activités, le Festival International de la Liberté d’Expression et de la Presse (FILEP) a tenu sa cérémonie de clôture le 21 octobre 2023 dans la cour du FESPACO sous le thème « médias, conflits et cohésion sociale en Afrique ».

La suite après cette publicité

À l’occasion de cette dixième édition du FILEP, de nombreux prix ont été décernés à des lauréats. Des prix de récompense aux journalistes féminins et aux journalistes d’investigation qui mettent leurs vies à risques pour divulguer des informations réelles issues d’enquête.

En ce qui concerne le journalisme d’investigation, les participants sont venus de plusieurs pays de l’Afrique pour présenter leurs enquêtes portées autour du crime environnemental, de la corruption, de la bonne gouvernance et du terrorisme. Mais bien avant de citer les noms des vainqueurs, les membres du jury ont jugé bon de faire quelques recommandations au comité d’organisation en vue d’améliorer le travail.

Ils ont suggéré d’abord de limiter le nombre d’écrits qui peut être présenté par participant, ensuite, ils préconisent au comité d’organisation de pouvoir clarifier ce que c’est que le journalisme d’investigation car malheureusement beaucoup présentent des articles qui ne sont pas des enquêtes.

En outre, ils proposent de récompenser le plus jeune ou la plus jeune journaliste, et enfin le plus important, le jury insiste sur la formation des journalistes participants afin de relever plus haut le niveau du journalisme d’investigation en Afrique.

Dans les domaines respectifs, les journalistes les plus méritants sont : Zefania Zulu de la Zambie dans la catégorie radio, Manasseh Awuni du Ghana dans la catégorie télévision, Pierre Claver Kuvo du Togo dans la catégorie presse en ligne, et Ibrahim Manzo Diallo du Niger dans la catégorie presse écrite.

Parmi ces grands vainqueurs de ces quatre milieux des médias, celui qui repartira avec le prix par excellence du journalisme d’investigation qui n’est autre que le prix Sebgo d’Or 2023 : Manasseh Awuni du Ghana.

En plus des distinctions dans le domaine de l’investigation, plusieurs autres catégories ont été primées. Des femmes journalistes burkinabè n’ont pas été mises à l’écart lors cette édition. Elles ont été célébrées à travers des trophées.

Ariane Jessica BASSOLE (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite