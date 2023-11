Coopération Burkina Faso – Mali : Les vecteurs aériens ont observé et anéanti un regroupement de terroristes

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les FAMa dans leur dynamique offensive ont mené ce samedi 04 novembre 2023, une opération spéciale dans le secteur d’Eguedech, cercle de Bourem.

La suite après cette publicité

Des suspects de groupes armés terroristes ont été interpellés avec des armes et des munitions saisies. Un dépôt et une fabrique d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) y ont été également découverts.

Par ailleurs, dans le cadre de l’opération conjointe dénommée Kapidou entre le Mali et le Burkina Faso, toujours ce samedi 04 novembre 2023, les vecteurs aériens ont observé et anéanti un regroupement de terroristes dans le secteur de Baye, cercle de Bankass.

Ces opérations de maillage et de surveillance territoriale en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire malien et dans les pays de l’AES.

Source : FAMa

Écouter l’article

publicite