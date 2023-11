Ecole Nationale des Eaux et Forêts : 268 nouvelles compétences prêtes à servir la Nation

Le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Monsieur Emile ZERBO a pris part aux côtés du Premier ministre, Chef du Gouvernement, le Dr Apollinaire Joachimson KYELEM De TAMBELA et d’autres membres du Gouvernement, à la cérémonie de sortie officielle de la 63e promotion des élèves de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), le samedi 04 novembre 2023, à Bobo-Dioulasso.

Avec pour nom de baptême « Engagement patriotique », cette 63e promotion de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts comprend 268 stagiaires dont 15 de nationalité nigérienne et gabonaise.

La promotion se compose de:

– 28 inspecteurs des Eaux et forêts dont 09 de nationalité nigérienne et 02 de nationalité gabonaise ;

– 09 inspecteurs de l’environnement, tous de nationalité burkinabè ;

– 53 contrôleurs des Eaux et Forêts de nationalité burkinabè ;

– 25 techniciens supérieurs de l’environnement dont 04 de nationalité nigérienne ;

– 136 assistants des eaux et forêts ;

– 17 agents techniques de l’environnement.

Le Premier ministre, le Dr Apollinaire Joachimson KYELEM DE TAMBELA, patron de la cérémonie, a invité les stagiaires sortants à incarner les valeurs de travail, d’intégrité et de patriotisme. Pour lui, cette cérémonie qui se tient sous le thème : « Préservation de l’environnement dans un contexte de reconquête du territoire national », interpelle à plus d’un titre sur les problématiques liées aux méfaits des actions terroristes sur l’équilibre de notre environnement. Du reste, le Premier Ministre a adressé ses félicitations au Directeur général de l’ENEF et à l’ensemble de ses collaborateurs, pour l’abnégation au travail.

Il a appelé les stagiaires sortants à mettre les compétences acquises au service du développement, en ayant à l’esprit, le sens de l’Etat. C’est-à-dire, a-t-il dit, le sens de l’intérêt général en servant avec loyauté, patriotisme et probité les populations et les usagers des entités administratives dans lesquelles ils seront appelés à servir.

Le parrain de la promotion, le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Protection Sociale, Monsieur Bassolma BAZIE, a pour sa part, félicité, encouragé et invité l’ensemble des stagiaires à être la voix de la nature, des espèces animales et des communautés vulnérables qui dépendent de l’équilibre de notre environnement.

Source : DCRP/MATDS

