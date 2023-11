Marathon de l’épargne Wendkuni Bank International (WBI) : Les lauréats rentrent en possession de leurs lots !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Wendkuni Bank International (WBI) a remis les lots de sa campagne de collecte de ressources dénommée marathon de l’épargne WBI le samedi 4 novembre 2023 à son siège principal à Ouagadougou. Au total, ce sont dix fidèles clients et les dix meilleurs collaborateurs qui ont été récompensés.



La suite après cette publicité

Wendkuni Bank International a lancé du 1er juin au 30 septembre 2023 le marathon de l’épargne WBI. C’est une vaste campagne de collecte populaire de ressources auprès des clients de la banque à travers la vente de trois de ses produits d’épargne que sont le compte épargne classique, le compte épargne étude et le compte privilège.

Était éligible à la compétition tout client détenant un compte qui a effectué un versement d’au moins 100.000 FCFA dans un compte existant ou qui aurait ouvert un compte avec un dépôt de 100.000 FCFA au moins ou encore qui aurait déjà un solde à hauteur de 100.000 FCFA au moins était éligible.

Selon les explications de la directrice générale de WBI, Jeanne Marie Cristine Tani/Ilboudo, cette campagne avait pour objectif de reconnaître le mérite et récompenser les fidèles clients qui se sont démarqués au travers des dépôts dans leur compte d’épargne. « Cette campagne est pour nous une invite à persévérer dans la constitution de l’épargne même en période difficile pour mieux préparer l’avenir et la réalisation de vos projets futurs », a-t-elle indiqué. Ainsi donc, dix fidèles clients ont été récompensés.

Chacun des dix clients est reparti avec un bon d’achat d’une valeur de 100.000 FCFA et d’autres gadgets. En effet, le 10ème et le 9ème sont repartis avec un bon d’achat de carburant de 100.000 FCFA chacun. Le 8ème et le 7ème ont eu droit à un bon d’achat de 100.000 FCFA dans un super marché de la place. Le 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ont bénéficié chacun d’un bon d’achat de pagne à hauteur de 100.000 FCFA. Quant au 2ème il est reparti avec une moto scooter d’une valeur de 1.300.000 FCFA.

Abdoul Latif Compaoré est le grand gagnant du marathon WBI 2023, il a remporté une moto scooter d’une valeur de 1.400.000 FCFA et des gadgets. C’est en homme surpris et animé d’une grande satisfaction qu’il est rentré en possession de ses lots. « Je suis habitué à faire des opérations bancaires tout le temps.

Quand on m’a parlé du marathon j’ai commencé à épargner et chaque semaine je pouvais me débrouiller pour verser deux ou trois fois. Ce n’était pas dans ma tête. Je remercie beaucoup WBI pour le geste qu’ils ont fait et je leur dis beaucoup de courage et de continuer sur cette lancée. C’est une bonne initiative. Et j’invite les gens à venir épargner à WBI », s’est-il exprimé.

En marge de la campagne de collecte de ressources, WBI avait lancé un jeu concours à l’endroit de ses employés. Il s’agit du défi épargne. Le défi épargne est une compétition à l’interne entre membres du personnel de WBI pour conquérir le titre de meilleur agent ayant recommandé le plus de souscriptions financières. Son but était de motiver le personnel et créer une émulation au sein des différentes agences. Les dix meilleurs collaborateurs ont été primés.

Les lots étaient compris entre un chèque de 25.000 FCFA à 100.000 FCFA. Ismaël Pitroipa de l’agence Ouaga Inter est désigné meilleur recommandeur de WBI. A l’en croire, durant toute la période du marathon, il a recommandé une centaine de personnes. Ce qui lui a valu son prix. « Ça fait énormément plaisir parce qu’il y a une reconnaissance de la direction générale vis-à-vis de mon travail », a-t-il reconnu. Pour rappel, Wendkuni Bank International a ouvert ses portes au Burkina Faso le 31 mai 2018.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite