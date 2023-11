2e édition de Ouaga Côté Court : Lumière sur le court métrage du 18 au 25 novembre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 18 au 25 novembre 2023, Ouagadougou vibrera au rythme de la deuxième édition du festival international du court métrage de cinéma « Ouaga côté court ». Le comité d’organisation de cette deuxième édition a décliné les grands axes ce samedi 11 novembre 2023.

La suite après cette publicité

L’édition 2023 du festival Ouaga coté court promet ! Avec un total de 566 films provenant de 75 pays soumis, 51 films ont été retenus par le comité pour la projection dont deux (02) films burkinabè. Durant les huit (08) jours de l’événement, plusieurs activités seront au programme à savoir des projections de films, des formations, des after musical et la nuit du court métrage.

L’innovation majeure de cette édition est la création d’un prix spécial « Étudiant », un prix qui sera décerné par un jury étudiant sélectionné et issu des établissements universitaires, selon Jean-Baptiste Guiard-Schmid, coordinateur du festival.

Premier du genre au Burkina Faso, le festival international du court métrage de Ouagadougou est un projet initié par l’association Opugbu Sixième Sens en collaboration avec Mille Couleurs production sous le leadership de la danseuse, chorégraphe et actrice burkinabè, Irène Tassembedo, dans le but de promouvoir les films de court métrage.

Selon la directrice artistique, Irène Tassembedo, Ouaga côté court est non seulement un espace de diffusion de films de courts métrages, ouvert aux cinéastes des cinq (05) continents mais également un espace de débat, de renforcement des capacités et de création d’opportunités pour les participants en particulier les acteurs du cinéma. C’est un festival qui vise à donner plus d’importance au format court métrage, beaucoup négligé, selon ses termes.

Ouaga coté court, c’est également des projections cinématographiques dans les quartiers afin de rapprocher le 7e art de la population. « Il contribue également à porter le cinéma au-devant des populations qui ne peuvent pas voir les films en salle et encore moins des courts métrages à travers les actions de promotion de cinéma dirigé vers les communautés », poursuit Irène Tassembedo.

En rappel, Ouaga côté court est un festival de court métrage de cinéma créé en 2022 à Ouagadougou au Burkina Faso. Il se déroule au mois de novembre de chaque année. Le festival est ouvert aux cinéastes des cinq continents. Trois catégories de courts métrages y sont invitées : les courts métrages de fiction, les courts métrages documentaires et les courts métrages d’animation.

Akim KY

Amidou OUEDRAOGO (stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite