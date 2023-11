Hackathon sur la transformation du pain : Dankambary Moristala couronné roi !

publicite

0 Partages Partager Twitter

La clôture de la première édition du hackathon sur la transformation du pain à partir des matières premières locales est intervenue le vendredi 10 novembre 2023 à Ouagadougou. Sur une trentaine de lauréats, Dankambary Moristala s’adjuge le premier prix et remporte la somme de deux millions de francs CFA plus une attestation de reconnaissance et un trophée.

La suite après cette publicité

Le hackathon sur la transformation du pain à partir des matières premières locales est une initiative de ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises à travers l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME). Son objectif est de promouvoir le consommons local. L’initiative s’aligne en droite ligne avec la politique du gouvernement de la transition.

Sur une trentaine de participants au départ, dix ont été retenus pour la compétition finale et seuls les cinq premiers qui ont su se surpasser de par leur créativité et leur ingéniosité ont été primés. Les prix vont de 500.000 FCFA à 2.000.000 de FCFA.

A l’issue de la compétition, Dankambary Moristala est couronné roi du pain à base de matières premières locales. Après une dizaine d’années de dur labeur, il voit le fruit de son travail reconnu à travers ce prix. Et c’est avec un sentiment de joie et de reconnaissance qu’il dit recevoir le prix.

« Aujourd’hui c’est plus que la satisfaction. On a eu un prix et c’est plus de dix ans de travail. C’est depuis 2012 que je suis dans le métier et c’est cette année que je viens d’avoir mon premier prix. Je dis merci à toute l’équipe, je dis merci à l’AFP-PME d’avoir lancé ce hackathon parce que ça va me permettre de pouvoir me lancer en entrepreneuriat, dans mon entreprise », a-t-il fait savoir.

Pour une première initiative, la satisfaction est au rendez-vous. Le secrétaire général du ministère en charge du commerce Fidèle Ilboudo, a félicité toutes les parties prenantes qui ont participé à la réussite de cette première édition. Et d’ajouter avoir été impressionné et émerveillé par le savoir-faire et le rendu des lauréats. « Cela nous rassure que nous avons le potentiel pour nourrir sainement nos populations », a-t-il apprécié.

D’ailleurs, Fidèle Ilboudo a rassuré les candidats d’un accompagnement financier et non financier pour structurer davantage leurs activités. « L’AFP-PME dans sa mission accompagne les petites et moyennes entreprises en terme d’accompagnement non financier et aussi d’accompagnement financier. Les prix qui ont été donnés c’est pour couronner le mérite dans le cadre de la compétition. Donc nous leur ouvrons la porte pour les aider à structurer, à mâturer leur projet en fonction du niveau de maturité », a-t-il annoncé.

Le deuxième prix du concours d’une valeur de 1 million 500 mille francs CFA est remporté par Moumouni Ouédraogo. Quant à Mohamed Coulibaly, il est reparti avec une somme totale de 1 million 500 mille francs CFA grâce à sa troisième place et au prix spécial personne déplacée interne. Le prix spécial recette jeune femme estimé à 500 mille francs CFA a été décerné au groupement Ouattara.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite