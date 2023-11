Fada N’Gourma : La région de l’Est a désormais son marathon international de la Tanjiama

publicite

C’est au cours d’une conférence de presse tenue ce samedi 11 novembre 2023 dans la salle de conférence du conseil régional de la région de l’est que le cercle d’action et de réflexion Tin-Fii, a fait le point de l’organisation de la première édition du marathon international de la région de l’est qui se tiendra à Fada N’Gourma le samedi 09 décembre 2023. Outre les athlètes Burkinabè, plusieurs autres athlètes des pays de la sous-région ouest africaine sont attendus.

Le comite d’organisation du marathon international de la Tanjiama a rencontré la presse, le samedi 11 novembre 2023 à Fada N’Gourma, pour faire le point de l’organisation de cet évènement majeur, premier du genre dans la région, prévu se tenir le 09 décembre 2023 dans la cité de Yendabili.

La tenue de cette première édition se tient grâce à l’appui du Ministère des sports et de la Fédération Burkinabè de l’athlétisme et les normes internationales seront respectées. Pour Dr Lamourdia Thiombiano, Président du cercle Tin-Fii, <<l’option semi-marathon est retenue, afin d’acquérir l’expérience nécessaire pour l’organisation avec succès du Marathon dans les prochaines éditions et le faire figurer dans le répertoire des marathons internationaux>>.

Placée sous le thème « sport, culture, cohésion sociale et résilience du Gulmu », cette première édition du semi-marathon international de la Tanjiama a pour ambition, selon son président, de <<contribuer activement à former une jeunesse qui forge son avenir, celui de la région et du pays en tirant des potentialités existantes afin que les fils et filles campent ensemble leurs énergies sur les solutions, les perspectives positives face aux problèmes>>.

<<Le marathon de la Tanjiama, connaitra la participation de plusieurs athlètes des pays voisins comme le Bénin, le Ghana, le Togo et biens d’autres pays de la sous-région. Et ce sont environs 500 coureurs, de plusieurs catégories qui sont attendus. Pour la compétition, les distances sont de 21,010 km et de 5 km pour les moins de 18 ans et se déroulera à l’intérieur de la ville>>, a précisé Limaba LOMPO, président du comite d’organisation du semi-marathon de la Tanjiama et de rassurer l’opinion nationale et internationale que toutes les mesures sécuritaire et organisationnelle sont prises pour un bon déroulement de l’activité.

Le vainqueur en plus du trophée recevra une somme d’un million de FCFA et 500 000 mille F CFA pour la première des dames. Plusieurs catégories seront récompensées et des prix spéciaux aussi sont prévus. Une centaine de personnes verront leurs mérites reconnus pour un budget total d’environ 10 millions uniquement que pour les différents prix qui seront décernés.

Les inscriptions se poursuivent toujours et les conditions de participation sont, entre autres, la présentation d’une copie de la CNIB, d’un certificat médical, d’un formulaire dument rempli et d’une somme de 5 000 FCFA. Cependant l’inscription est gratuite pour ceux qui ont moins de 18 ans. »TANJIAMA », nom donné à ce Marathon international est en fait le nom de cette rivière sacrée qui traverse la ville de Fada N’Gourma, chef lieu de la région de l’est.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

