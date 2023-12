Littérature : « Moi Adama, mon histoire », premier livre de l’écrivain Hamadou Rossatanga Dié Toé

publicite

L’écrivain Hamadou Rossatanga Dié Toé a procédé le lundi 11 décembre 2023 à Ouagadougou à la dédicace de son tout premier ouvrage intitulé « Moi Adam, mon Histoire ».

« Moi Adama, mon Histoire », est une œuvre de l’écrivain Hamadou Rossatanga Dié Toé de 74 pages éditée dans les éditions Arc-en-ciel. Constituée de 4 chapitres, cette première œuvre l’écrivain vient élargir le monde de la littérature et enrichir les bibliothèques pour le bonheur des lecteurs. La détermination, l’abnégation, le courage et la persévérance sont, entre autres, les thèmes abordés dans l’ouvrage.

Cette œuvre relate l’histoire d’un jeune Burkinabè nommé Adama qui a décidé d’aller à l’aventure au Gabon. Laissant derrière lui, ses parents avec l’ultime détermination de réussir sa vie pour affranchir sa famille de la pauvreté. Face à ce pénible trajet, l’espérance de l’Eldorado sera au rendez-vous pour un bonheur qu’il ne tardera pas à retourner dans sa patrie et réaliser son rêve pour sa famille.

Selon Hamadou Rossatanga Dié Toé, l’auteur, l’œuvre rend hommage à son géniteur et c’est également une invite à tous les jeunes d’avoir des ambitions et être persévérants. « C’est d’abord un hommage à une personne qui m’est très chère. Il s’agit de mon papa. C’est une invite également au travail, au courage, à la persévérance et à croire à ce qu’on fait. Et quand on a un rêve, de ne pas baisser les bras. Donc, c’est faire confiance en soi et ne jamais abandonner », a-t-il précisé.

Pour le Président Directeur Général des Editions Arc-en-ciel et Accès Succès, Aristide Ouédraogo, l’œuvre est un cri de cœur à l’endroit de la jeunesse burkinabè. « C’est une œuvre de belle facture qui mérite que la jeunesse actuelle qui veut aller à l’étranger, particulièrement aux USA, en France ou vers les pays arabes de savoir qu’ils peuvent réussir. Et ceux qui ont réussi à l’étranger peuvent aussi revenir dans leur pays natal. On a besoin de nos cerveaux, de nos mains d’œuvre qui sont ailleurs pour développer notre Burkina Faso », a-t-il laissé entendre.

L’œuvre est disponible au siège des Editions Arc-en-ciel et dans les librairies comme Mercury, Diacfa au prix unitaire de 3 500 F CFA.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

